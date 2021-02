Boek: De digitalisatie van Hermès

Michel Campan, internetexpert en betrokken bij de bouw van Hermès’ eerste website, publiceert samen met Jean-Louis Dumas, Hermès CEO van 1978 tot 2006, een boek over hun ervaringen. Michel Campan vertelt over zijn samenwerking met de voormalige directeur van de luxegroep Hermès: een periode van zes jaar waarin ze samen de digitale strategie van het meer dan honderdjarige merk implementeerden.

“Jean-Louis Dumas heeft mij filosofie bijgebracht”, vertelt Michel Campan tijdens zijn toespraak in een webinar georganiseerd door de alumnivereniging van het Institut Français de la Mode (IFM). Toen hij tijdens zijn onderzoek merkte dat er maar weinig publicaties over Jean-Louis Dumas waren, kwam Campan op het idee om een boek over hem te schrijven. Het boek is getiteld “Jean-Louis Dumas et Hermes.com - Témoignage d’un internaute” (Jean-Louis Dumas en Hermes.com - Getuigenis van een internetgebruiker), en wordt gepresenteerd als het portret van een belangrijke figuur in de Franse luxe mode, door middel van een digitaal project waaruit veel te leren valt.

Michel Campan noemt Jean-Louis Dumas een visionair. “Vaak zijn de grote bazen bang voor digitalisatie”, verklaart de auteur, maar dat was bij Dumas blijkbaar niet het geval. “Twintig jaar geleden beslissen om een webshop te lanceren was voor een luxemerk een unicum in die tijd,” zegt Campan, alvorens eraan toe te voegen: “Twintig jaar geleden stond Dumas open voor een meer digitale strategie, met de wens om daarvan leren."

Het succes van Hermes.com

“Het was een avontuur,” “het was leuk,” “we hadden eindeloze vergaderingen,” “hij stelde bijzondere vragen.” Zo herinnert Campan zich zijn lange, wekelijkse gesprekken met Dumas waarin hij “hem het web liet zien”. Zo begon hun samenwerking. “Dumas was niet bang voor verandering,” legt de auteur van het boek uit, “Hermès was het eerste luxemerk dat winkels opende op luchthavens. Toen het digitale tijdperk arriveerde, had hij dezelfde mindset. Hij voegt eraan toe: “Dumas heeft me geleerd te luisteren (…) het was zijn strategie, een winnende strategie”.

Michel Campan vertelt dat Hermes.com vanaf het eerste jaar winstgevend was. Hoe is dit succes tot stand gekomen? “Digitaal is fundamenteel relationeel […] [ het ] leert je kijken naar verkeer,” legt de auteur uit. “Mensen die in e-commerce hebben gewerkt, weten hoe complex een publiek kan zijn…. In de digitale beroepen wordt nog te weinig geïnvesteerd in communicatie omdat het niet tastbaar is. Een van de nieuwe velden die digitalisatie heeft veroorzaakt is e-commerce, het is de beste manier om uw publiek te begrijpen. In zijn toespraak over e-commerce benadrukt Campan het belang van conversatie, uitwisseling en handel, en hij vermeldt ook de grote trots die Jean-Louis Dumas had op zijn koopmanschap: “Hij was trots op zijn winkel, zijn verkopers en zijn distributienetwerk.” ”Deze eervolle visie op handel houdt zeker verband met het succes van Hermes.com.”

Het boek “Jean-Louis Dumas et Hermes.com - Témoignage d’un internaute” is in eigen beheer uitgegeven en exclusief verkrijgbaar op Amazon.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: IFM Alumni. Michel Campan.