Brits V&A Museum zet Marie Antoinette in spotlight tijdens aankomende modetentoonstelling

Marie Antoinette krijgt haar eigen tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum in Londen. 250 objecten die verbonden zijn met het leven van de modieuze Franse koningin worden tentoongesteld, sommige voor het eerst buiten Frankrijk. ‘Marie Antoinette Style’ vindt plaats van 20 september 2025 tot en met 22 maart 2026 en is de eerste tentoonstelling in het Verenigd Koninkrijk die de invloed van de noodlottige koningin op mode, design en film verkent.

Onder de objecten die worden getoond, waaronder "uitzonderlijke bruiklenen" van het Kasteel van Versailles, waar Marie Antoinette ooit woonde, bevinden zich persoonlijke bezittingen van Marie Antoinette. Denk aan zijden slippers, juwelen uit haar privécollectie en een laatste brief die ze schreef voor haar dood. Om haar impact te demonstreren, wordt ook hedendaagse kleding van modehuizen zoals Moschino, Dior, Chanel en Vivienne Westwood getoond, evenals kostuums uit films, zoals stukken uit Sofia Coppola's film Marie Antoinette.

Antonietta, 2005 door Manolo Blahnik. Credits: V&A.

Het V&A wil ‘de nalatenschap van een complexe figuur, wiens stijl, jeugd en bekendheid allemaal hebben bijgedragen aan haar tijdloze aantrekkingskracht, opnieuw bekijken’. De tentoonstelling wil de culturele impact van Antoinette in kaart brengen. Beginnend in 1770, voordat ze koningin werd, en eindigend in 1793, toen ze werd geëxecuteerd na te zijn veroordeeld voor verraad tegen de Franse Republiek.

De tentoonstelling begint met het gedeelte ‘De oorsprong van stijl’, waarin de eerste sporen van Marie Antoinette's stijl worden verkend toen ze haar positie als koningin-gemalin vormgaf. Dit wordt gevolgd door ‘De geboorte van een stijl cultus’, dat zich verdiept in de heropleving van Antoinette's stijl midden negentiende eeuw. In deze periode ontstond een geromantiseerd beeld van de overleden koningin te midden van een groeiende interesse in haar leven, wat bijdroeg aan trends zoals de 'Franse Revival'.

Jurk van Boué Soeurs (Sylvie en Jeanne Boué). Credits: Designmuseum Denmark, Photo by Pernille Klemp / V&A.

Het derde gedeelte, ‘Betovering en illusie’, neemt bezoekers mee naar de late negentiende eeuw, toen Antoinette's stijl ‘een nieuwe fase van fantasie, magie en sprookjes inging’, aldus het V&A. Dit wordt opgevolgd door ‘Marie Antoinette herzien’, waarin haar invloed wordt geplaatst in het perspectief van de twintigste eeuw en het heden, waarin de koningin de popcultuur, performance en mode blijft inspireren.

Kostuum, Andrea Grossi. Credits: Andrea Grossi / V&A.

Curator van de tentoonstelling, Sarah Grant, zegt: “Marie Antoinette, de meest modieuze, geobserveerde en controversiële koningin uit de geschiedenis, roept zowel visioenen van excess op als objecten en interieurs van grote schoonheid. De Oostenrijkse aartshertogin die koningin van Frankrijk werd, had een enorme impact op de Europese smaak en mode in haar tijd. Ze creëerde een kenmerkende stijl die nu universele aantrekkingskracht en toepassing heeft.”

“Deze tentoonstelling onderzoekt die stijl en de figuur in het centrum ervan, met behulp van een reeks prachtige objecten die aan Marie Antoinette toebehoorden, naast de mooiste kunst- en decoratieve objecten die haar nalatenschap heeft geïnspireerd. Dit is de design-nalatenschap van een vroegmoderne beroemdheid en het verhaal van een vrouw wiens vermogen om te fascineren nooit is afgenomen. Het verhaal van Marie Antoinette is door elke volgende generatie opnieuw verteld en hergebruikt om aan haar eigen doelen te voldoen. De zeldzame combinatie van glamour, spektakel en tragedie die ze presenteert, blijft vandaag de dag even bedwelmend als in de achttiende eeuw.”

Bruidsjurk van hertogin Hedvig Elisabeth Charlotta (later koningin van Zweden). Credits: Göran Schmidt Livrustkammaren, SHM (CC BY 4.0) / V&A.