Cannes ongefilterd: de strategie achter een rode loper-look

Cannes, Frankrijk - Een look ontstaat in Cannes niet op de rode loper. De voorbereidingen, met schetsen, pasmomenten en onderhandelingen met modehuizen, duren maanden. Wat het publiek in een paar seconden ziet, is het resultaat van een nauwkeurig proces waarin elk detail van belang is.

Jurken, accessoires, kapsels en make-up: niets is aan het toeval overgelaten. Elk element is met uiterste precisie gekozen. De leiding van dit proces is in handen van de stylisten, de ware imago-architecten, die verantwoordelijk zijn voor de coherentie en het karakter van elke look.

“Soms denken we er twee of drie maanden over na en wordt alles beslist in tien seconden op de rode loper”, vertelt de Fransman Ilya Vanzato aan AFP. Hij is het brein achter enkele van de meest besproken looks van het legendarische festival.

Het creatieve proces start met een overleg tussen de stylist en de klant. “Dan vragen we ons af: wat zoeken we voor deze editie van Cannes? Iets sobers en elegants? Of juist een ‘wow’-look die voor ‘buzz’ zorgt?”, voegt hij toe.

Vanzato, opgeleid in de haute couture-ateliers van Dior en later bij Zac Posen in New York, is het brein achter de looks van supermodellen als Coco Rocha en Natasha Poly. Hij benadrukt dat een memorabele outfit niet alleen esthetiek is, maar een verhaal.

De rode loper van Cannes is altijd een podium voor weloverwogen boodschappen. Van Madonna die het beroemde puntkorset van Jean Paul Gaultier onthulde, tot Cate Blanchett die de kleuren van de Palestijnse vlag liet zien met de voering van haar jurk van Heider Ackermann.

“Er zijn veel prachtige stukken, maar je moet er een vinden die een verhaal vertelt en past bij het imago van de beroemdheid”, vult Alexandra Pavlova aan.

De Russische styliste, al zes jaar aanwezig in Cannes, vat de ware uitdaging samen: het vinden van een kledingstuk dat schoonheid overstijgt.

Mode en strategie

Maar in Cannes is mode ook een onderhandeling. Achter elke look schuilen strategieën en allianties, gesmeed lang voordat een beroemdheid de rode loper betreedt.

“Een stylist stelt niet alleen looks voor, maar bouwt ook bruggen tussen een artiest en de modehuizen en verhoogt geleidelijk diens status binnen de modewereld”, legt de Française Coline Bach uit. Zij heeft namen als Christina Aguilera, Angèle en DJ Snake gekleed.

Een succesvolle verschijning kan de deur openen naar advertentiecampagnes en samenwerkingen met grote merken.

“Er schuilt een ware strategie achter de keuze voor een merk en de relatie die je voor de toekomst wilt opbouwen”, voegt Ilya Vanzato toe.

Tijdens het festival richten merken privéshowrooms in, in de grote luxehotels. Daar, tussen juwelen, kledingrekken en public relations-teams, worden exclusieve stukken gepast die zelden buiten die salons te zien zijn.

De druk is toegenomen door sociale media, die de zichtbaarheid van elke verschijning verveelvoudigen. Een look kan miljoenen views genereren en binnen enkele minuten een wereldwijde trend worden.

“Elk kledingstuk dat in Cannes wordt gedragen, krijgt extreem veel media-aandacht”, verzekert Pavlova.

D-day: glamour en chaos

De dag van de rode loper begint uren van tevoren, in een hotelkamer die is omgebouwd tot operatiecentrum. “Drie uur van tevoren zijn we al bezig met de glamour: haar en make-up”, legt Bach uit.

Maar zelfs na maanden van voorbereiding kan alles in een oogwenk veranderen.

In Cannes zijn er talloze verhalen over jurken die vastzitten bij de douane, onmogelijke schoenen of stoffen die slecht reageren onder het mediterrane licht.

Pavlova herinnert zich een gelegenheid waarbij ze razendsnel moest ingrijpen. Enkele minuten voor vertrek naar de rode loper, in de lobby van het beroemde Hotel Martinez, raakte het pak van een van haar klanten beschadigd: iemand stapte op de stof en scheurde deze.

“Je moet snel kunnen reageren, daarom ga ik nooit zonder mijn naaiset op pad”, vertelt de styliste.

Daar, te midden van toeristen, camera's en het geroezemoes van de lobby, naaide Pavlova het stuk met de hand terwijl haar klant, al gekapt en opgemaakt, klaarstond voor de camera's.

Toen hij de Croisette overstak, had niemand kunnen vermoeden dat zijn look op het laatste moment was gered.

“Mensen denken dat naar Cannes komen betekent genieten van het goede leven en cocktails drinken, maar in werkelijkheid zijn we de hele dag brandjes aan het blussen”, vat Bach samen.