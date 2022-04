‘Coming of Age’ tentoonstelling van Virgil Abloh nog enkele dagen te zien in de Fondation Louis Vuitton

Na verschillende eerbetonen aan de wijlen ontwerper Virgil Abloh, is de ‘Coming of Age’ tentoonstelling, georganiseerd door het Louis Vuitton label, sinds 13 april te zien in de Fondation Louis Vuitton, aan de Avenue du Mahatma Gandhi. Dit is een privémuseum in Parijs dat de kunstverzameling van Bernard Arnault, oprichter en bestuursvoorzitter van conglomeraat LVMH, bevat.

De ‘Coming of Age’ tentoonstelling werd voor het eerst getoond in de Little Big Man Gallery in Los Angeles in 2019 en was ook te zien in Parijs, Beijing, Milaan, New York City, München, Tokio en Seoul. De tentoonstelling viel samen met Abloh's eerste campagne voor Vuitton voor de lente van 2019, waarin hij het thema ‘jeugd’ verkende door middel van de werken van kunstenaars zoals Ed Templeton en Sandy Kim.

De tentoonstelling in haar oorspronkelijke vorm gaf studenten, kunstenaars en lokale gemeenschappen toegang tot een doe-het-zelf "kopieercentrum" waar ze hun eigen tijdschriften konden maken met hun favoriete kunstwerken. De huidige twee weken durende tentoonstelling, die van 13 tot en met 27 april bezocht kan worden, is uitgebreid en opnieuw vormgegeven. Aangezien Abloh graag de handen uit de mouwen stak, barst deze tentoonstelling van de activiteiten, waarbij fysieke en digitale participatie samenkomen. Op deze manier worden bezoekers deelnemers en wordt Virgil Abloh's missie om de droom die Louis Vuitton belichaamt te democratiseren, benadrukt.

Tickets kunnen via de site van Fondation Louis Vuitton gereserveerd worden. Een bezoek is gratis.

