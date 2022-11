Condé Nast klaagt rappers Drake en 21 Savage aan wegens nepcover

Condé Nast, de uitgever van de Amerikaanse Vogue, heeft rappers Drake en 21 Savage aangeklaagd, zo meldt WWD. Voor de promotie van hun nieuwe album ‘Her Loss’ imiteerden de rappers een grootschalige promotie tour, inclusief Vogue cover en een deelname van 21 Savage in Vogue’s “Whatś in My Bag”-videoserie.

Vogue-uitgever Condé Nast klaagt het duo en Hiltzik Strategies (het communicatiebureau dat Drake vertegenwoordigt) aan wegens merkinbreuk en valse reclame. Condé Nast eist vier miljoen dollar en beweert dat de campagne "de goodwill en de reputatie" van Vogue heeft geschaad.

De campagne kan opgevat worden als satire op het standaard mediacircus dat met veel producten uit de muziekindustrie gepaard gaat, en bevat ook immitatie deelnames aan “Saturday Night Live” en NPR’s “Tiny Desk Concerts”. Posters van de namaak Vogue cover werden opgehangen in New York City en andere grote Amerikaanse steden. Ook werd er een namaakversie van het tijdschrift uitgedeeld, zo staat in de aanklacht van Vogue vermeldt. Drake Vogue’s hoofdredacteur Anna Wintour ook in een Instagram post met de cover.

Advocaten van Condé Nast zouden sinds 31 oktober, de dag nadat de campagne begon, "herhaaldelijk" geëist hebben dat de beklaagden "hun inbreukmakende activiteiten staken en passende maatregelen nemen om verdere publieke verwarring te beperken" voor de release van ‘Her Loss’ op vier november, zo staat in de aanklacht vermeldt. De aanklacht gaat ook in tegen de kennelijk bewerkte foto's van Wintour en Drake, waarbij wordt benadrukt dat Wintour "geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar afbeelding om het album te promoten."

Matthew Hiltzik, de CEO van Hiltzik Strategies, het communicatiebedrijf dat Drake vertegenwoordigt, reageerde tot dusver enkel nog op de eisen om te zeggen dat ze "ontvangen" waren, aldus WWD.