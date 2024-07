Culturele Olympiade: De mode-evenementen rondom het sportspektakel

De Olympische Zomerspelen in Parijs beginnen volgende week, en de voorbereidingen hebben de modehoofdstad flink opgeschud. Catwalkshows werden afgelast of verplaatst, en veel merken en kopers bleven dit seizoen weg vanwege logistieke problemen en hogere kosten. Ondanks deze uitdagingen blijft de modewereld zich nadrukkelijk positioneren op het snijvlak van sport en cultuur.

Thuiswedstrijd voor LVMH

LVMH, het luxeconcern, is prominent aanwezig als partner van de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs. Louis Vuitton maakte de koffer voor de Olympische fakkel die vanuit Athene werd overgebracht. Meer dan 200 medewerkers van de groep, vanuit winkels en werkplaatsen van de merken, dragen de Olympische vlam door heel Frankrijk. Ook modemerken zoals Berluti, Dior en het luxe warenhuis La Samaritaine combineren hun evenementen met kunst, sport en Olympische waarden.

De outfits van het Berluti Team France voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs 2024Credits: Berluti

Parcours bij Berluti

Berluti kleedde niet alleen het Franse nationale team aan voor de openingsceremonie, maar werkte ook samen met kunstenaar Mathieu Forget. De danser, choreograaf, acrobaat en fotograaf stelde een meeslepend parcours samen met een serie foto's die beweging, sport en mode combineren. Deze unieke tentoonstelling is beschikbaar tot 9 september 2024 in de winkel aan Rue Faubourg Saint-Honoré 9.

Dior

De Dior Gallery presenteert een reeks foto's van de sportambassadeurs van het huis. De tentoonstelling loopt van 19 juni tot 9 september 2024 in Rue François Premier nr. 11. Dior's couturecollectie viert de Olympische geest met bodysuits, kniehoge sandalen en geplooide jurken, geïnspireerd door de oude Griekse garderobe. Opvallend is ook de herencollectie ontworpen door autocoureur Lewis Hamilton, die optreedt als merkambassadeur en gastontwerper voor Dior.

Dior's Haute Couture collection Autumn/Winter 2024/2025.Credits: Dior.

Louis Vuitton

LV Dream nodigt u uit voor een meeslepende reis op de Pont Neuf-brug, waar een selectie archiefdocumenten, foto's en niet eerder gepubliceerde objecten met betrekking tot Olympische disciplines te zien is. Van 18 juni tot 31 december 2024 aan Quai de la Mégisserie in Parijs.

"La Malle Courrier" in het Louis Vuitton-huis in Asnières opent voor het eerst haar deuren voor bezoekers met een tentoonstelling van koffers en kisten, waaronder de kist voor de Olympische fakkel. Deze is te bezichtigen van 2 april tot 31 december 2024, 18 rue Louis Vuitton, Asnières.

Ter ere van de Olympische fakkeltocht toont Fondation Louis Vuitton werk van vijf kunstenaars: Abraham Poincheval, Andreas Gursky, Roman Signer, Omar Victor Diop en Jean-Michel Basquiat. Van 7 mei tot 9 september 2024 aan Avenue du Mahatma Gandhi.

Nike

Nike werkt samen met Centre Pompidou tijdens de Olympische Spelen. De tentoonstelling ‘The Art of Victory’ loopt van 24 juli tot 11 augustus en belicht de ontwikkeling van de Nike Air-sneaker. Het sportbedrijf bezet ook de gevel van het museum en voegt er animaties aan toe.

Net op tijd voor de Spelen lanceert Nike zijn derde capsulecollectie met de Franse ontwerper Simon Porte Jacquemus. De bijbehorende korte film “J'aime Paris” brengt beroemdheden zoals Juliette Binoche en Serena Williams samen.

Nike x Jacquemus Credits: Nike

Decathlon

Als officiële partner van de Olympische Spelen organiseert Decathlon van 27 juli tot 11 augustus sportevenementen in Parc de la Villette. De Decathlon Playground combineert sport, kunst en cultuur. Bezoekers kunnen wedstrijden volgen op grote schermen, deelnemen aan sportactiviteiten en interactie hebben met Decathlon x Paris 2024 Team-atleten. Er worden ook liveconcerten, artistieke optredens en meeslepende installaties aangekondigd.

Decathlon in het Parc de la Villette in Parijs voor de Olympische Spelen. . Credits: Decathlon

Tentoonstelling “Fashion in Motion” in het Palais Galliera

Sinds juni vorig jaar tot en met 7 september 2025 is de tentoonstelling ‘Mode en mouvement’ te zien in het Palais Galliera. Deze tentoonstelling onderzoekt kleding voor sport en dagelijks gebruik, en vraagt aandacht voor de evolutie van sportkleding in de alledaagse garderobe. Het toont stukken van Chanel, Sonia Rykiel en Yohji Yamamoto, en wordt in drie delen getoond vanwege conserveringsredenen.

Van links naar rechts: Comme des Garçons-tenue, lente/zomer 1990, © Palais Galliera / Paris Musées // Voetbalshirt van het Franse nationale team, nr. 10, opgedragen aan Kylian Mbappé, Nike / FIFA Wereldbeker 2018, © Palais Galliera / Parijs Musea

Havaianas

Havaianas opent een pop-up store van 149 vierkante meter in Parijs van 25 juni tot 31 augustus. Bezoekers worden ondergedompeld in de zonnige wereld van het merk, met een regenboogmuur van slippers en een zonnesculptuur van 478 slippers. Schermen tonen beelden van het strand van Copacabana, waardoor bezoekers zich in de Braziliaanse zomer wanen.

Maje

Enkele dagen voor de Spelen opende het Franse merk Maje een pop-up in Galeries Lafayette, gewijd aan zijn nieuwste sportcollectie “Club Saint Honoré”. Deze capsule, geïnspireerd door atlete Elodie Clouvel, is verkrijgbaar tot 30 juli.

Ethische modetriatlon

De Ethical Fashion Triathlon van 15 juli tot 15 augustus 2024 daagt deelnemers uit om draagbare kunstwerken te maken van gerecyclede sportkleding. Dit initiatief bevordert bewustzijn en innovatie in recycling, speciaal voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024.

Spot24

Spot24, een tentoonstelling aan de voet van de Eiffeltoren, belicht de verbinding tussen sport en stedelijke cultuur, met nieuwe Olympische sporten zoals sportklimmen, BMX en skateboarden. Veel werken en archiefstukken komen uit de collectie van het Olympisch Museum in Lausanne.

Dit artikel is tot stand gekomen met de hulp van Florence Julienne, Julia Garel, Sharon Camara en Weixin Zha. Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.