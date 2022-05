Design Museum in Londen opent tentoonstelling over sportmerk Fred Perry

Het Design Museum in Londen opent op 10 juni een tentoonstelling over het Britse sportmerk Fred Perry. Gelegenheid voor de tentoonstelling is de zeventigste verjaardag van het bekende poloshirt van het merk. Het doel is de bezoeker een beeld te geven van de politieke en culturele relevantie van het merk door de jaren heen, aldus het museum in een persbericht.

In de tentoonstelling zal onder andere archiefmateriaal uit het ontwerpproces van Fred Perry te zien zijn, maar ook prototypes, typografie en speciaal voor de gelegenheid samengesteld filmmateriaal worden tentoongesteld. Het poloshirt van de designer krijgt hierbij zelfs een geheel eigen sectie. Ook de rol die sport en muziek voor het merk speelde komt aan bod. Zo worden onder andere samenwerkingen getoond met Amy Winehouse, Charles Jeffrey, Gorillaz, Comme des Garçons en Raf Simons.

Fred Perry was een Britse tennisspeler die in 1952 een eerste tennisshirt ontwierp. Hij legde hierbij focus op het samenbrengen van esthetiek en functionaliteit. Al snel werden zijn ontwerpen nationaal steeds populairder, en werd het door de jaren heen opgenomen door een verscheidenheid aan subculturen.

De tentoonstelling is te zien tot en met 19 juni.