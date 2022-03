Documentaire Patta for Life geeft kijkje achter de schermen bij wereldberoemd streetwear merk

In de documentaire Patta for Life die vanaf 4 maart te zien is op Videoland zie je hoe een kleine sneakerwinkel in Amsterdam uitgroeide tot een belangrijk internationaal streetwear merk.

Documentaire Patta for Life

De eigenaren van Patta, Edson Sabajo en Guillaume ‘Gee’ Schmidt, zijn ruim vijf jaar gevolgd door filmmakers Ebru Baskan en Rikash Gobardhan. Dit is te lezen in het persbericht van RTL en op de website van het merk. De Videoland-documentaire laat in zestig minuten zien wat de drijfveer en kracht achter Patta is en wat de plannen voor de toekomst zijn.

In 2004 startten Edson en Guillaume hun eigen winkel met exclusieve sneakers. Dit resulteerde in een doorbraak wanneer ze de kans kregen om een speciale schoen te ontwerpen met Asics. Ze openden naast de Patta-winkel een nieuwe winkel: Precinct 5. Toch ging Precinct 5 failliet en sloot de winkel van Patta op de Nieuwezijds Voorburgwal de deuren, zo is te lezen in het persbericht van RTL over de documentaire. Hierna maakte het merk een succesvolle doorstart. Een nieuwe winkel wordt geopend, er zijn samenwerkingen met merken als Nike en er worden winkels en pop-up stores geopend in London, Seoul en Tokio.

Tegenwoordig bestaat Patta uit een kledinglijn, Patta Soundsystem, Patta Running Team en, meest recentelijk, de Patta Foundation die zich richt op cultuureducatie voor jongeren. Het merk is vernoemd naar een term uit straattaal voor 'schoen' - een knipoog naar het Surinaamse erfgoed van de oprichters, zo is te lezen op de website van het merk.