Dutch Design Awards maakt 15 finalisten Emerging Talent Award 2026 bekend

Dutch Design Awards (DDA) heeft de vijftien finalisten bekendgemaakt voor de Emerging Talent Award 2026. De geselecteerde ontwerpers vormen samen de Dutch Design Awards Class of 2026 en maken kans op een van de drie prijzen van elk 10.000 euro. De winnaars worden op 17 oktober bekendgemaakt tijdens Dutch Design Week in Eindhoven, zo blijkt uit het persbericht.

Voor de modebranche springen onder meer Esmay Wagemans en Yorick Westerkamp in het oog. Wagemans ontwikkelt draagbare objecten die direct op het lichaam worden gevormd en onderzoekt daarmee thema's als cyborgfeminisme en mode. Westerkamp transformeert kleding uit zijn eigen garderobe tot nieuwe collecties, waarbij hij bestaande mode een tweede leven geeft.

De vijftien genomineerden werden geselecteerd door een internationale jury onder voorzitterschap van Borre Akkersdijk, oprichter en creatief directeur van textiel innovatiebedrijf ByBorre. Sinds de oprichting in 2015 groeide ByBorre uit van een creatieve textielstudio tot een technologie gedreven onderneming die zich met digitale oplossingen voor textielontwerp, -ontwikkeling en -productie inzet voor de verduurzaming van de textielindustrie.

De vijftien finalisten voor de Emerging Talent Award van DDA26: