Eerste nepleren tas van T-Rex-cellen geveild in Parijs

Parijs - Een leren tas, gereconstrueerd uit cellen van een Tyrannosaurus Rex, wordt donderdag geveild in Hôtel de Drouot in Parijs. Veilinghuis Giquello schat dit ‘unieke stuk’ op een waarde tussen 300.000 en 500.000 euro.

De tas, die dit voorjaar in Amsterdam werd onthuld, is gemaakt van collageenresten. Deze werden vijfentwintig jaar geleden gevonden in het dijbeen van een T-Rex in Montana, in de Verenigde Staten.

“De afgelopen jaren zijn er technieken en biotechnologieën ontwikkeld waarmee we een celkweek kunnen instrueren om, tussen aanhalingstekens, in een laboratorium echte T-Rex-huid te maken”, legt Iacopo Briano, paleontologie-expert en partner bij de verkoop, recent uit aan AFP.

In een recent persbericht spreekt veilinghuis Drouot, waar de tas om 18:00 uur wordt geveild, over ‘een object zonder precedent in de geschiedenis van luxe’. Het is een ‘wetenschappelijke prestatie’ die het mogelijk maakt leer te creëren ‘zonder gebruik te maken van veeteelt’.

Volgens het persbericht: “Cellulair leer opent een nieuwe weg: die van exclusiviteit die niet langer gebaseerd is op het winnen van huiden of intensieve veeteelt”.

Volgens Iacopo Briano verschilt dit materiaal van veganistisch leer, dat van plastic is gemaakt. “Hier starten we vanuit een celkweek, dus het is honderd procent huid. En tegelijkertijd komt het van een dier dat 67 miljoen jaar geleden is uitgestorven!”, verzekert hij.

Bij gebrek aan een precedent legt Alexandre Giquello, wiens huis de veiling organiseert, uit dat er ‘een prijs bedacht’ moest worden. Deze prijs moet zowel de investeringen voor de creatie van de tas als de zeldzaamheid ervan weerspiegelen.

“300.000 euro is heel, heel veel geld. Tegelijkertijd is het iets unieks in de wereld. Dus, zeldzaam is duur, en dat is het resultaat”, zei hij tegen AFP.