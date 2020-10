Eerste overzichtstentoonstelling Gabrielle Chanel te zien in Parijs

Na een renovatie die maar liefst twee jaar duurde, opent Palais Galliera in Parijs nu weer haar deuren met een wel heel bijzondere tentoonstelling waar menig modeliefhebber naar uitkeek. Gabrielle Chanel - Manifeste de Mode is de eerste grote overzichtstentoonstelling over het leven en werk van Gabrielle Chanel (1883-1971).

De gigantische tentoonstelling die tot en met 14 maart te zien is, neemt je mee in de wereld van de iconische modeontwerper die revolutionair was, omdat zij een van de eerste vrouwelijke modeontwerpers was in een wereld die in die tijd door mannen gedomineerd werd. Met tien portretten van Gabrielle Chanel en maar liefst 350 van haar legendarische ontwerpen uit de collectie van het museum zelf, maar ook uit bruiklenen van musea wereldwijd, geeft de tentoonstelling een mooi beeld van haar grote invloed op de mode die zelfs vandaag nog voelbaar is.

Zo is het moeilijk voor te stellen, maar haar wereldberoemde parfum, Chanel N° 5, waar een gehele kamer van de tentoonstelling aan gewijd is, creëerde ze bijna honderd jaar geleden in 1921. Daarnaast is de tentoonstelling natuurlijk ook gevuld met andere klassiekers als de pump in twee kleuren, het beroemde Chanel pakje in tweed, de Chanel parels en juwelen en de iconische 2.55 tas.

Beeld: Palais Galliera