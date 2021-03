'Pagne Africain' in Modemuseum Hasselt toont veelzijdigheid van Afrikaanse textielculturen

De Afrikaanse textielcultuur is niet in een paar beelden te vangen. Verschillende landen en bevolkingsgroepen kennen hun eigen modes en tradities, expertise en betekenissen. Met de tentoonstelling ‘Pagne Africain’ poogt het Modemuseum Hasselt, in samenwerking met Black History Month België, een dwarsdoorsnede te geven van de textielculturen op het Afrikaanse continent, via een bijzondere selectie Afrikaanse stoffen.

De tentoonstelling werd gecureerd door Rachel Hansoul, Stella Nyanchama Okemwa en Stephanie Collingwoode Williams. “We hebben stoffen besteld in verschillende Afrikaanse landen, van Kenia tot Zuid-Afrika,” vertelt Collingwoode Williams aan de telefoon. Die stoffen, met uiteenlopende kleuren, texturen en motieven, zijn in de tentoonstelling te zien. Sommige worden vlak gepresenteerd, tegen de muur of in vitrines, andere in de vorm van kledingstukken of accessoires, tentoongesteld op mannequins.

De curatoren konden de stoffen verkrijgen dankzij het internationale netwerk van Okemwa, aldus Collingwoode Williams. “Zij heeft ook een grote kennis van welke stof waar precies vandaan komt.” De curatoren stelden bij de expositie een boekje samen waarin herkomst, maakprocessen en betekenissen van de stoffen worden toegelicht. Met dat boekje in de hand kunnen bezoekers door de expositie wandelen en meer te weten komen over de geschiedenis en symboliek van de verschillende objecten.

‘Pagne Africain’ brengt culturen en tradities in beeld tijdens Black History Month

Hansoul en Okemwa namen het initiatief voor de tentoonstelling, aldus Collingwoode Williams. “Zij wilden graag iets in Limburg doen rondom Black History Month België. Er worden veel evenementen georganiseerd in Antwerpen of Brussel, maar minder in Limburg. En ze wilden iets met Afrikaanse stoffen doen: daarin is zo veel rijkdom,” aldus de curator. Zij sloot zich later bij Hansoul en Okemwa aan.

In de eerste week van de expositie zijn er al heel wat bezoekers geweest, waaronder enkele groepen jongeren van Afrikaanse afkomst. Collingwoode Williams: “In de tentoonstelling worden hun cultuur en tradities in beeld gebracht, iets waar zij gewoonlijk echt naar op zoek moeten gaan. Daarom is Black History Month ook zo belangrijk. Mensen in de Afrikaanse diaspora hebben nood om te weten waar ze vandaan komen, aan zelfkennis en aan waardering.”

De tentoonstelling loopt nog tot 25 april 2021. Voor wie de komende periode niet naar Hasselt kan afreizen, heeft Collingwoode Williams een tip: op vrijdagavond 12 maart is het online sofagesprek ‘Zwart in Limburg’, uitgezonden vanuit het Modemuseum, waarin zwarte Limburgers spreken over hoe zij in Limburg terecht zijn gekomen, en over de objecten in de tentoonstelling. Het evenement is op Facebook te vinden.

In het Modemuseum Hasselt is momenteel ook de tentoonstelling ‘Dress.Code: Collectieverhalen onthuld’ te zien. Deze loopt nog tot 9 mei 2021.