Fashion Royal Design toont koninklijke ontwerpen van Mattijs van Bergen

Stichting Grote Kerk Breda presenteert de tentoonstelling Fashion Royal Design: een eerbetoon aan de magische en kunstzinnige designs van Nederlandse modeontwerper, Mattijs van Bergen. De tentoonstelling toont oude en nieuwe gerenommeerde ‘koninklijke’ ontwerpen, waarvan sommige gedragen zijn door koningin Máxima. Van Bergen liet zich voor zijn nieuwe ontwerpen - Monument for You - inspireren door de architectonische elementen, de verfijnde details en de praalgraven van de Grote Kerk Breda.

‘De kracht van de vrouw’ staat centraal in de tentoonstelling. Die kracht vond de modeontwerper terug in de verhalen van Johanna van Polanen en Anna van Saksen, twee belangrijke vrouwen in de koninklijk familie van Nassau. De ontwerpen van Van Bergen belichten de vrouw op verschillende manieren: als muze, godin, held, koningin, beschermer, gever van het leven en - zoals Van Bergen zelf zei met een knipoog - als bitch. Tijdens de press preview van de tentoonstelling in Breda, waarvoor FashionUnited werd uitgenodigd, blijkt dat Van Bergen zijn belofte heeft waargemaakt.

De fotografie wordt gevolgd door de ontwerpen en ieder ontwerp is tentoongesteld in een andere nis. Het eerste, nieuwe ontwerp is er meteen een die blijft hangen: enerzijds een ridderpak voor de zwangere vrouw, anderzijds de vrouw als krijger. Een vrouw is het meest fragiel, maar ook op haar sterkst tijdens een zwangerschap, vertelt Van Bergen. Het harnas dient als bescherming van de vrouw die alles op alles moet zetten om het nieuwe leven te beschermen. Inspiratie haalde hij uit het praalgraf van Engelbrecht II die in de Prinsenkapel van de kerk te vinden is. “De details van de ridderpakken die de ridders dragen, deden het hem. De veren van de helm trokken de meeste aandacht”, vertelt Van Bergen. Het ontwerp is gescheiden middels een spiegel. Aan de andere kant van de spiegel is de vrouw als krijger te zien. De vrouw is totaal bedekt en beschermd door een donker roze pak gemaakt van polyester. Een niet geheel onbelangrijk detail is de speer van Lisanne Schol, Nederlands kampioen speerwerpen. De doorklieving van de spiegel geeft de tweestrijd van het leven weer. Vanaf de voorkant zijn de vele rollen van de vrouw waar te nemen. Aan beide zijkanten van het kunstwerk zijn de ontwerpen in het geheel te beschouwen.

'Raise boys and girls the same way' uit de collectie 'Monument for You, 2021' Beeld: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

'Raise boys and girls the same way' uit de collectie 'Monument for You,2021' Beeld: Fashion Royal Design, Stichting Grote Kerk Breda

Mattijs van Bergen liet zich inspireren door de Grote Kerk Breda

De bouw en inrichting van de Grote Kerk vond plaats in de belangrijkste bloeiperiode van Breda op cultureel gebied in de vijftiende en zestiende eeuw. In deze periode was er aan het Bourgondische hof niet alleen liefde voor ridders, maar ook voor ‘pracht en praal’. Een kleur die binnen de hofcultuur van de familie Nassau niet kon ontbreken, was goud. Zo is er hier en daar nog wat goudglans te zien in de Prinsenkapel en op het grafmonument van Frederik van Renesse. I have been searching for my wings sometimes is een jurk ter ere van de vergulden tijden en de belangrijke, gotische architectuur.

Links: 'I have been searching for my wings some time' en rechts: 'I am a Botticelli Venus with a penis' beide afkomstige uit de collectie 'Monument for You, 2021' Beeld: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

Van Bergen liet zich niet alleen inspireren door de Grote Kerk, maar ook door de werken van Vincent van Gogh. Zo schreef Van Gogh in 1881 een brief aan zijn broer over zijn fascinatie voor dichters en dichtkunst, vertelt Van Bergen. De kunstenaar wilde een portret schilderen van een collega-kunstenaar ‘die grote dromen droomt’. Dat portret resulteerde in een beeld van feloranje met intens blauw. “Oranje en blauw staan tegenover elkaar in de kleurencirkel. Dat was mijn inspiratie voor deze Poet dress.” De modeontwerper staat glunderend tussen zijn twee ;Poet dresses in. Ja, twee jurken van hetzelfde ontwerp. Koningin Máxima was namelijk zo gecharmeerd door het ontwerp, dat ze er een oranje exemplaar liet maken. De koningin droeg deze jurk op verschillende staatsbezoeken en andere koninklijke gelegenheden. Een reden waarom deze jurk niet kan ontbreken bij de tentoonstelling.

'Poet Dresses' uit collectie 'Complementair, 2014' Beeld: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

Een ander ontwerp wat niet te missen is als het gaat om een tentoonstelling die de naam Fashion Royal Design draagt, is de St. Remy Oreise Dress- de eerste jurk die Máxima droeg van de modeontwerper. “Deze dieprode japon valt de waaiende plissé rok sierlijk langs het lijf”, vertelt Van Bergen terwijl hij de jurk nog eens van dichtbij bekijkt. De plissés, handgemaakte en geborduurde applicaties, gelaagdheid van stoffen en materiaalcombinaties zijn vanaf het begin van zijn werken een onderdeel van zijn kenmerkende ontwerpen. Dit is terug te zien in deze mooie jurk, zonder teveel poespas.

Links: 'Charal Dress' uit collectie 'Starbust, 2012', Rechts: 'St. Remy Oreise Dress' uit collectie 'Complementair, 2014' Beeld: Sylvana Lijbaart voor FashionUnited

Een speciale vermelding verdienen de sieraden die gedragen worden door de mannequins. Deze zijn ontworpen of eigendom geweest van Anneke van Bergen, de moeder van de Nederlandse modeontwerper. Naast dat zij sieraden ontwierp, vervaardigde ze ook veel van de metalen details in Van Bergen’s collecties. Van Bergen vertelt een ode aan zijn moeder te doen, omdat zij twee maanden geleden is overleden. “Zij was mijn grootste steun en toeverlaat in mijn carrière en bracht me waar ik nu ben op creatief vlak. Het is nog recent, maar het zal altijd een groot gemis blijven.”