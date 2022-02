Gezamenlijk kunstwerk moet hoodie met langste mouwen ter wereld worden

Zou een hoodie met super lange mouwen het Guinness World Record kunnen halen? Als het aan Antoine Peters ligt wel. De modeontwerper – die in 2014 al eens een vergelijkbare poging deed door een trui te maken met mouwen van ruim dertig meter – roept mensen op om mee te werken aan een gezamenlijk kunstwerk.

Iedereen kan zich aanmelden voor ‘The Hooooodie Project’. Ervaring met het maken van kleding is niet vereist. Wie zich aanmeldt voor één van de workshopdagen in maart tot en met juni, kan een oud kledingstuk meebrengen of aan de slag gaan met materiaal dat voorhanden is. De techniek en werkwijze staan helemaal vrij. Alle creaties worden uiteindelijk onderdeel van een meterslang kunstwerk.

Peters beweegt zich met zijn werk naar eigen zeggen binnen mode, kunst en architectuur, waarbij de relatie met kleding en het menselijk lichaam een bindende factor is. Spelen met perceptie is een belangrijk thema in zijn werk. Hij gelooft dat de ruimte rond een kledingstuk net zo belangrijk is als de kleding zelf.

‘The Hooooooodie Project is een project dat wordt geïnitieerd in het kader van het Fashionclash participatietraject Fashion Makes Sense. Het gezamenlijke kunstwerk zal op zaterdag 10 juli worden gepresenteerd tijdens een buurtfestival op het Verdiplein in Tilburg Noord.