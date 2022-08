H&M keert na kritiek op mensenrechtenschending in Xinjiang na zestien maanden weer terug op Alibaba

H&M keert terug op het 'Tmall' e-commerceplatform van Alibaba na er zestien maanden geleden van geschrapt te zijn, zo meldt persbureau Reuters. De Chinese site had de online H&M winkel uit de lucht gehaald nadat het merk de schendingen van mensenrechten in Xinjiang bekritiseerde.

De heropening was niet aangekondigd, maar werd opgemerkt door Chinese gebruikers van het platform en vervolgens bevestigd door een zoekopdracht van Reuters. De aanleiding van de heropening blijft vooralsnog onduidelijk. Zowel H&M als Alibaba reageerden tot dusver nog niet op verzoeken om commentaar van het persbureau.

Naast Alibaba, hebben ook veel andere Chinese platforms en apps hun verwijzingen naar het modemerk geschrapt toen zij verkondigden geen katoen meer te willen gebruiken uit de Xinjiang regio wegens bezorgdheid voor schendingen van mensenrechten in het gebied, zo meldt Reuters. Volgens schattingen van de VN en rechtengroeperingen zouden meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Oeigoeren en andere moslimminderheden, de afgelopen jaren vastgehouden zijn in kampen in de Xinjiang regio. China ontkent echter alle beschuldigingen van misbruik.

H&M werd volgens Reuters onevenredig hard getroffen door maatregelen vanuit China. Zo zou H&M het enige merk zijn waarvan "de online-identiteit in China in die mate werd verwijderd", ondanks dat andere merken vergelijkbare aankondigingen deden. Sinds maart van 2021 kan H&M in China als gevolg alleen nog maar online verkopen doen via zijn eigen website en via WeChat. Via belangrijke platforms als Tmall of JD.com is het niet meer beschikbaar.

In juni van dit jaar sloot H&M haar fysieke winkel in Shanghai, als reactie op de maatregelen en de lockdowns in de stad, zo meldt Reuters.

H&M maakte zijn entree op het Tmall platform in maart van 2018.