Harper’s Bazaar krijgt Franse editie

Harper’s Bazaar komt naar Frankrijk. Prisma Media, de grootste Franse tijdschriftengroep, zal het oudste Amerikaanse modemagazine in eigen land gaan lanceren, zo meldde het bedrijf dinsdag in een persbericht. De eerste Franse print-editie van de titel wordt in maart 2023 gepubliceerd. In dezelfde maand zal ook een website gelanceerd worden en activiteit op social media aanvangen.

Tien jaar geleden zou Harper’s Bazaar ook al gelanceerd worden in Frankrijk, door de groep Marie-Claire. Deze plannen werden destijds echter afgebroken. Dit keer heeft Prisma Media naar eigen zeggen een licentie ‘voor meerdere jaren’ gekregen van de de Amerikaanse groep Hearst Magazines International.

Het blad zal tien keer per jaar verschijnen onder leiding van Matthias Gurtler, die voorheen voor GQ en Vogue Homme France werkte.