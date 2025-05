Karl Lagerfeld documentaire: De man achter het masker ontrafeld

Parijs - Als iemand het ambacht – of beter gezegd de kunst – van de documentaire en het portretteren van beroemdheden verstaat, dan is het Gero von Boehm wel. In een kleine, maar fijne film onderzoekt de 71-jarige nu de man, de mythe en de modeontwerper Karl Lagerfeld (1933-2019).

‘Karl - De man achter het masker’ (60 minuten) is aanstaande zaterdag (24 mei) te zien tijdens de primetime (20.15 uur) op 3sat – en ook in de mediatheek.

De filmmaker heeft allerlei prominente namen weten te strikken voor de documentaire, waaronder de Amerikaanse hoofdredacteur van ‘Vogue’, Anna Wintour, model en muze Nadja Auermann, acteur en ‘Becoming Karl Lagerfeld’-acteur Daniel Brühl, designerkollega Wolfgang Joop en F.A.Z.-journalist en biograaf Alfons Kaiser (‘Karl Lagerfeld - Een Duitser in Parijs’).

“Karl was als mijn magische feeënstof en mijn mentor”, zegt bijvoorbeeld Claudia Schiffer, die jarenlang als zijn favoriete mannequin gold. “Hij veranderde me van het verlegen Duitse meisje in het supermodel.”

Levenseinde

Sébastian Jondeau, de meest vertrouwde persoon in de laatste levensjaren, geeft een inkijkje in de uren voor Lagerfelds dood in februari 2019. Hij vertelt ook dat er op verzoek van de ontwerper iets heel specifieks met de as moest gebeuren – en waarom er geen grafsteen of gedenkplaats is.

Veel kleine verhalen, bijvoorbeeld over de vroege jaren in Parijs, schetsen een spannend beeld van de man die het bijna perfect begreep om zichzelf in de schijnwerpers te zetten, veel praatte, maar nauwelijks iets zei (in ieder geval niets privées). Lagerfeld beweerde zelf dat hij tot geen enkele generatie, tot geen enkel milieu behoorde en overal paste.

Glamour

Er zijn anekdotes van jeugdvriend Peter Bermbach, over hoe Karl Lagerfeld als jonge Duitser in Parijs in de jaren '50 in een strakke zwembroek in het zwembad zou hebben geparadeerd of zijn Mercedes-cabrio graag parkeerde in het Quartier Saint-Germain-des-Prés voor het ‘Café de Flore’ of de ‘Deux Magots’ om gezien te worden.

Bij een modewedstrijd midden jaren '50 won hij weliswaar de eerste prijs voor een ontwerp van een mantel, maar de wellicht belangrijkere onderscheiding voor de beste jurk ging naar de pas 18-jarige Yves Saint Laurent, die in de volgende decennia altijd een soort rivaal bleef.

Vele jaren later was Lagerfeld de eerste grote naam uit de wereld van de haute couture die samenwerkte met een fast-fashion merk als H&M.

Herkomst

Er wordt in de documentaire ook gespeculeerd en geproblematiseerd, maar weloverwogen. Zo schaamde Lagerfeld zich waarschijnlijk voor zijn geboortejaar 1933, dat geassocieerd werd met de machtsovername van de nazi’s, dat hij graag verzweeg of veranderde.

Als jonge man zou hij ook verzonnen verhalen hebben verteld over zijn afstamming van een Zweedse baron.

Dat zijn ondernemersouders ooit lid waren van de NSDAP paste niet goed bij het curriculum vitae van een man van de wereld, die internationaal wilde doorbreken en vooral in zijn gekozen thuisland Frankrijk geaccepteerd wilde worden.

Liefde

Zijn enige grote liefde, de dandy Jacques de Bascher, stierf in 1989 op slechts 38-jarige leeftijd aan aids. Caroline Lebar, Karls communicatiedirecteur, onthult dat Lagerfeld zich destijds moest bezighouden met de gehate thema’s ziekte en verval, dat hij de laatste dagen met Bascher doorbracht en daarna direct weer uiterst gedisciplineerd verder werkte, bijvoorbeeld bij fittingen.

De documentaire heeft ook originele citaten over dit duistere hoofdstuk: Natuurlijk had hij destijds voor zijn vriend gezorgd, hij was immers niet ijskoud, zegt Lagerfeld. “Hoe beter je met jezelf kunt leven, hoe beter je voor anderen kunt zorgen.” Vertrouwelingen zeggen dat Lagerfeld destijds, waarschijnlijk ook uit verdriet en kommer, in de jaren daarna in de breedte is gegroeid.

Icoon

Rond de millenniumwisseling vond Lagerfeld zichzelf opnieuw uit. Hij veranderde zijn uiterlijk, viel in 13 maanden tijd door een radicaal dieet 42 kilogram af, ook om in de smal gesneden kleding van ontwerper Hedi Slimane te passen.

Lagerfeld maakte zichzelf steeds meer tot een eigen merk – en werd uiteindelijk de wereldster die velen, ook jonge mensen, zich vandaag de dag nog kunnen herinneren.

Uiteindelijk werd hij getroffen door prostaatkanker. In 2015 zou Lagerfeld bijna zijn overleden, maar de geboren Hamburger negeerde de ziekte zolang het kon. Werk, werk, werk – dat was zijn leven.

De dood wilde hij niet accepteren. “Ik wil ook niet gezien worden als ik dood ben, dat vind ik vreselijk – doek erover en weg. In de vuilnisbak. Uit. Voorbij.” (DPA)