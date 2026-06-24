Hittegolf: politici komen in verzet tegen parlementaire dresscodes

Parijs (Frankrijk), 24 juni 2026 (AFP) - Een parlementslid durft een bermuda te dragen in de wandelgangen van de Assemblée Nationale, maar weinig ministers laten de das achterwege. Politici, voornamelijk mannen, tasten de kledingvoorschriften van de macht voorzichtig af om zich aan de hittegolf aan te passen.

Vanaf de eerste dag van de hittegolf, 18 juni, wees het account Elegance Parlement (@eleganceParl) het socialistische parlementslid Peio Dufau uit de Pyrénées-Atlantiques erop dat hij gerust zijn sjaal kon afdoen. Dit account houdt op X met humor toezicht op de kledingetiquette van parlementsleden.

Want “voor het geval het u ontgaan was, het is vandaag gewoon 34 graden in Parijs”, benadrukte deze bewaker van de kledingetiquette in de Assemblée. Hij is van mening dat de gekozen vertegenwoordigers ‘enkele tekortkomingen op het gebied van elegantie’ hebben.

Sindsdien bereiken de temperaturen recordhoogtes en zucht Frankrijk onder de hitte. Hierdoor komen verschillende parlementsleden in een overhemd met korte mouwen naar de zitting, dankzij een versoepeling van de kledingvoorschriften.

De wekelijkse conferentie van fractievoorzitters heeft dinsdag toestemming gegeven om het colbert uit te laten. Dit is een tijdelijke maatregel voor de duur van de hittegolf, aangezien het dragen van een colbert normaal gesproken verplicht is.

De plenaire zaal is weliswaar voorzien van airconditioning, maar de extreme temperaturen stellen het systeem zwaar op de proef.

"Polo-short"

Sommigen grijpen dit moment aan om hun verzet tegen de strikte parlementaire dresscode te herhalen. Dit geldt met name voor mannen, wiens kleding minder variatiemogelijkheden biedt dan die van vrouwen.

Het socialistische parlementslid Arthur Delaporte kwam dinsdag in een korte broek en polo aan bij de Assemblée Nationale, om beter te kunnen fietsen bij 40 graden. Hij pleitte voor het dragen van de ‘polo-short’ in de plenaire zaal. “We moeten af van deze kledingcodes uit het tijdperk van voor de klimaatopwarming. De mannengarderobe moet evolueren.”

De afgevaardigde uit Calvados, die dit onderwerp al in 2023 tijdens een hittegolf aankaartte, is er trots op dat hij ook heeft bereikt dat het restaurantpersoneel van de Assemblée hun uniform met ‘lange mouwen’ van ‘dik katoen’ mag inruilen voor een ‘zomerse outfit’.

Het PS-parlementslid trok toch een lange broek aan voor de persconferentie van zijn fractie. En een overhemd in de plenaire zaal.

Minister van Arbeid en Solidariteit Jean-Pierre Farandou verdedigde daarentegen woensdag het dragen van het traditionele kostuum met das. “Dat is de dresscode voor een minister en die respecteer ik”, lichtte hij toe op RTL.

"Goed gesneden" bermuda

Hij erkende echter dat hij geen ‘fysiek werk’ verricht en suggereerde dat kleding ‘aangepast’ moet kunnen worden aan de hittegolf, uit ‘gezond verstand’.

Als hij een ondernemer was, zou hij het dragen van een bermuda toestaan, ‘als de outfit correct is’. “Als het een mooie, goed gesneden bermuda is, met een stijlvol overhemd met korte mouwen en bijpassende schoenen, dan is dat volgens mij prima mogelijk.”

De mannelijke leden van de regering die woensdag naar de ministerraad kwamen, droegen bijna allemaal plichtsgetrouw een colbert en das.

In Matignon, de ambtswoning van de premier, is de instructie aan de ministeries doorgegeven om ‘aan de hittegolf aangepaste kleding te tolereren’, omdat het een ‘kwestie van gezond verstand’ is.

Geen specifieke instructies in het Elysée, waar geklimatiseerde ruimtes zijn geopend voor personeel dat geen aangepast kantoor heeft.

Een naaste medewerker van Emmanuel Macron droeg woensdag desondanks een colbert: “We zijn hier niet in de Assemblée”, merkte hij ironisch op. Ondertussen had een bode, in het verplichte gilet en rokkostuum, zijn toegestane zomerkleding nog niet aangetrokken. De temperatuur liep al op tot bijna 35 graden.

De ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk, een land dat doorgaans veel waarde hecht aan etiquette, zal gasten zonder das of colbert ontvangen op het tuinfeest dat hij donderdag in Parijs organiseert ter ere van de verjaardag van koning Charles III.

Sir Thomas Drew moedigde zijn gasten zelfs aan om ‘comfort boven formaliteit te verkiezen, gezien de weersvoorspelling’, zodat ‘iedereen optimaal van de avond kan genieten’.