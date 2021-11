House of Gucci: Lady Gaga als 'de zwarte weduwe' van een luxe imperium

Parijs - Lady Gaga verandert in de "zwarte weduwe" van een van de meest iconische Italiaanse modehuizen: in ‘House of Gucci’, vanaf vandaag te zien in de bioscopen, biedt Ridley Scott een sterrencast om een nieuwsbericht om te toveren tot een eeuwenoude tragedie waarin liefde, glorie en verraad samengaan.

Ridley Scott, de maker van cultfilms (Blade Runner, Alien, Gladiator, Thelma and Louise, enz.), levert zijn nieuwste project af een maand na de vorige, ‘The Last Duel’. Hij behandelt een van de meest opzienbarende gebeurtenissen van de jaren negentig in Italië: de moord op Maurizio Gucci, erfgenaam van het Italiaanse modehuis, op bevel van zijn ex-vrouw, Patrizia Reggiani. Een kille wraak na een langdurig in de wereld van luxe, terwijl tegelijkertijd aan de val van een groot familiehuis dat werd verkocht aan een financiële groep.

Hoewel de film werd gemaakt zonder overleg met de zogenaamde ‘zwarte weduwe’, die acht jaar geleden uit de gevangenis werd vrijgelaten, lijkt hij de goedkeuring te hebben gekregen van Gucci, dat thans eigendom is van de groep Kering, onder leiding van François-Henri Pinault. De tassen en accessoires van het merk verschijnen ontelbare keren op het scherm. Actrice Salma Hayek, in het echte leven de vrouw van Pinault, speelt de rol van een waarzegster, een medeplichtige aan de misdaad.

Van Al Pacino tot Camille Cottin

Ridley Scott stopt het beste van Hollywood in zijn weelderige decors en kostuums: Adam Driver speelt Maurizio Gucci, Al Pacino blaast wat van de geest van "The Godfather" in de film, door de generatie te spelen die op het punt staat over te gaan op Jeremy Irons, en Jared Leto transformeert zichzelf (in ruil voor meerdere uren visagie per dag) in Paolo Gucci, het onbeminde lid van de familie, die uiteindelijk failliet gaat.

Bovenal heeft de wereldberoemde zangeres Lady Gaga haar status als volwaardig actrice bevestigd, twee jaar nadat ze genomineerd was voor een Oscar voor ‘A Star is Born’. Ze won de award voor beste liedje.

De kat, de vos en de panter

In de film is ze een brunette, maar haar Engels is getint met een sterk Italiaans accent voor de rol van de ongrijpbare Patrizia Reggiani, die haar omgeving manipuleert en wiens vader waarschijnlijk banden heeft met de maffia.

Vanaf het moment dat ze elkaar ontmoetten, via de jaren aan de top van de Italiaanse luxe, tot hun verraad en ondergang, legt Lady Gaga uit dat ze "(haar) eigen karakter wilde creëren", zonder enige aannames over de echte Patrizia Reggiani. "Ik werkte met drie verschillende dieren" in dit tragische verhaal van sociaal klimmen, vertelde ze in een persconferentie. In het begin, als Patrizia Maurizio ontmoet, "Was ik een huiskat". Dan, in het midden van de film, als Patrizia steeds machtiger wordt, "Werd ik een vos. Ik heb bestudeerd hoe vossen jagen, ze zijn erg speels. En tenslotte bestudeerde ik panters (...) door veel video's te bekijken. Om te jagen, verleiden panters, bij wijze van spreken. Dan slaan ze toe.

In de rol van de prooi heeft Adam Driver geen andere keus dan te lijden. Voor Patrizia, van bescheiden komaf, "was Gucci een manier om te overleven. Het was een kans om ertoe te doen, op een manier waarop ze er in haar leven nog nooit toe had gedaan," zei Lady Gaga. (AFP)

