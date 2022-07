Hugo Boss lanceert nieuwe podcast serie: Behind The Boss

Hugo Boss lanceert een nieuwe podcast serie: Behind The Boss, zo blijkt uit een persbericht van het merk. In de serie zal de Londense cultuurschrijver Raven Smith duiken in het leven achter verschillende kunstenaars, ontwerpers en atleten die Hugo Boss prijst als ‘bazen’ wegens ‘het najagen van hun dromen met moed en overtuiging om hun eigen pad te bepalen’.

Specifieker, zal in elke podcast worden ingegaan op momenten waarop gasten hun ware doel realiseerden, het moment dat ze twijfelden en dat ze het gevoel hadden dat ze het gemaakt hadden. Hugo Boss lanceert de podcast als onderdeel van hun groeistrategie waarbij ze focussen op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het merk en ‘van klanten fans te maken.’

Er zal twee keer per week een nieuwe aflevering worden uitgebracht die te beluisteren is op een verscheidenheid aan podcast platformen en de Hugo Boss’s eigen kanalen.