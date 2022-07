In beeld: ‘Africa Fashion’ tentoonstelling in het V&A in Londen

De meest uitgebreide tentoonstelling over Afrikaanse mode in Groot-Brittannië is nu in het Victoria & Albert Museum in Londen te zien. De tentoonstelling zet ontwerpers uit het heden en verleden in de schijnwerpers en laat ook het diverse erfgoed en de culturen van het continent zien, zo is in een persbericht te lezen.

Curator Elisabeth Murray zegt in een persbericht dat de show een "kijkje in de glamour en het politieke aspect van de modewereld" zal bieden.

De tentoonstelling viert de kleurrijke Afrikaanse mode en alles wat daarbij komt kijken: de ontwerpers, stylisten, fotografen en de inspiratie achter de creativiteit.

De tentoonstelling is tot 16 april 2023 te bezoeken.

Neem alvast een kijkje in het digitale museum:

Beeld: V&A; Africa Fashion

