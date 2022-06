In beeld: de tentoonstelling ‘Tracing the Transformation of Kimono Fashion’ in het Met Museum

Sinds 7 juni is in het Metropolitan Museum in New York een tentoonstelling te zien over de vele transformaties die de kimono tussen de achttiende en twintigste eeuw heeft doorgemaakt. ‘Tracing the Transformation of Kimono Fashion’ biedt daarnaast een bijzondere kijk op de relatie tussen de Japanse en westerse ideeën die over de kimono bestaan.

Verspreid over tien galerijen toont de tentoonstelling meer dan zestig kimono's naast westerse kleding, Japanse schilderijen, prenten en decoratieve kunstvoorwerpen.

Tentoonstellingsaanzicht van 'Tracing the Transformation of Kimono Fashion'. Beeld: Bruce Schwarz, met dank aan het Metropolitan Museum of Art.

De toonstelling werpt licht op de rol van de kimono als inspiratiebron voor silhouetten en motieven in de mode van de westerse wereld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de bijzondere modedynamiek tussen het westen en Japan: waar de Japanse traditie een basis vormde voor westers ontwerp, beïnvloedden elementen uit de westerse mode en kunst op hun beurt de designs van kimono’s. "Deze buitengewone tentoonstelling presenteert de kimono vanuit een transnationaal perspectief dat de artistieke dialogen tussen Japan en het Westen benadrukt, evenals de blijvende invloed van het kledingstuk op ontwerpers over de hele wereld,” aldus Max Hollein, directeur van het Metropolitan Museum, in een persbericht.

Kimono vertelt over de geschiedenis en cultuur van Japan

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee op een chronologische reis door de tijd, beginnend in de veertiende eeuw met de traditionele textielproducten die werden gedragen in de Japanse theatervormen Noh en Kyogen. De weg wordt vervolgd met de geschiedenis van de zijden kleding gedragen door samoeraikrijgers, en de rol daarvan als uiting van subtiele rebellie tijdens een periode van militair bewind. Dan via de scheepvaartroutes die de invoer van katoen mogelijk maakten en zo nieuwe materialen en bewerkingsmethoden introduceerden, naar de nieuwerwetse kimono-interpretaties met een westers tintje in de tweede helft van de twintigste eeuw. De tentoonstelling schetst de geschiedenis van het belangrijke kledingstuk uitgebreid en in detail.

“De verscheidenheid aan prints en kleuren en de snel veranderende trends vertellen veel over de Japanse cultuur en samenleving,” zegt Monika Bincsik, Diane en Arthur Abbey Associate Curator voor Japanse decoratieve kunsten, in het persbericht. “Voor veel westerse couturiers en ontwerpers was de kimono een stimulans om nieuwe motieven en snitten te ontwikkelen. Tegelijkertijd droegen westerse productietechnieken en materialen samen met artistieke trends bij aan de modernisering van de T-vormige kledingstukken, en hielpen deze bij het creëren van nieuwe stijlen.”

De tentoonstelling ‘Tracing the Transformation of Kimono Fashion’ is nog tot en met 20 februari 2023 in het Metropolitan Museum te zien.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.de. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman.