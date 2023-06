In beeld: V&A maakt zich klaar voor lancering tentoonstelling Diva

De naam 'diva' verwijst meestal naar een vrouwelijke, of soms mannelijke, persoonlijkheid die astronomisch succes heeft bereikt en bekend is geworden om zowel zijn of haar talenten als modieuze uitstraling, die beide vaak voor ophef zorgden in verschillende industrieën. Het zijn deze personen die worden geëerd in de nieuwste tentoonstelling in het Victoria & Albert Museum in Londen.

De tentoonstelling, met de toepasselijke naam ‘Diva’, is vanaf 24 juni 2023 tot en met 4 april 2024 te bezoeken en wordt ondersteund door Net-a-Porter. Er zijn meer dan 250 objecten te zien op het gebied van mode, fotografie, design, kostuums, muziek en live optredens, die de verhalen van de bekendste diva’s uit de doeken doen, van operasterren tot moderne wereldwijde ‘megasterren’.

Beeld: V&A. Foto van de 'Diva' tentoonstelling.

De tentoongestelde inhoud, die twee 'acts' omvat, onderzoekt hoe de Diva de samenleving beïnvloedde en verandering stimuleerde via hun platform voor sociaal welzijn, terwijl ook wordt ingegaan op de oorsprong van de term en wordt onderzocht hoe het woord in de loop der tijd is omarmd en opnieuw is opgeëist.

Stukken gedragen door Marilyn Monroe, Tina Turner en Shirley Bassey tentoongesteld

Er zijn meer dan 60 kledingstukken te zien, waarvan vele zeldzaam zijn of voor de eerste keer worden tentoongesteld, zei de stichting. Kledingstukken die te zien zijn, zijn onder meer een toneelensemble gedragen door Maria Callas in de Covent Garden Opera Company productie van 'Norma', een zwarte jurk met franjes gedragen door Marilyn Monroe in 'Some Like it Hot' en een jurk gedragen door Clara Bow.

Beeld: V&A. Foto van de 'Diva' tentoonstelling.

Daarnaast zullen er kostuums ontworpen door Bob Mackie voor onder andere Tina Turner, P!nk en Cher te zien zijn, evenals een pruik en sleep gedragen door Elton John voor zijn vijftigste verjaardag en een Julien MacDonald look versierd door Shirley Bassey op het podium van Glastonbury in 2007.

Verder wordt er een selectie posters, songteksten en handgeschreven songteksten getoond, evenals persoonlijke voorwerpen en accessoires van de diva's.

Kate Bailey, curator van de tentoonstelling, in een persbericht: "Het V&A met haar collecties van wereldklasse op het gebied van kunst, design en performance en haar missie om creativiteit in al haar vormen te inspireren, is het perfecte podium om de veelzijdige Diva te vieren.”

“Vandaag de dag heeft het woord diva diverse betekenissen. De kern van deze tentoonstelling is het verhaal van de iconische artiesten die met creativiteit, moed en ambitie de status quo hebben uitgedaagd en hun stem en hun kunst hebben gebruikt om de diva opnieuw te definiëren en op te eisen.”

Credits: V&A. Foto van de 'Diva' tentoonstelling.

