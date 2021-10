Innovatie, co-creatie en social design: veel ruimte voor mode tijdens Dutch Design Week

Na een virtuele editie vorig jaar is Dutch Design Week (DDW), het grootste designevenement van Nederland, terug in Eindhoven. Vanaf 16 oktober zijn er verspreid door de stad tientallen activiteiten zoals tentoonstellingen, lezingen en netwerk-events. Zoals elk jaar is er ook deze editie weer veel ruimte voor mode, met speciale aandacht voor innovatie, duurzaamheid, social design en co-creatie. FashionUnited zet zes boeiende modeprojecten en -evenementen op een rij, die het bezoeken waard zijn.

Live mode-atelier met nieuwe generatie talenten

Het internationale modeplatform New Order of Fashion (NOoF) haalt elk jaar een nieuwe generatie innovatieve mode-afgestudeerden uit alle windstreken naar Eindhoven. De organisatie richt zich op het verduurzamen van de mode-industrie door middel van innovatie, experiment en co-creatie. Tijdens DDW opent het op Strijp S dit jaar een eigen NOoF LAB. Hier kunnen modetalenten ‘het gehele jaar door doelgericht experimenteren en oplossingen bieden die bijdragen aan een meer verantwoorde en circulaire mode-industrie’, laat NOoF weten in een persbericht. Onder de naam ‘DO IT - A joint Catalyst for Change’ worden de collecties gepresenteerd van de nieuwe lichting fashion graduates. Talenten van over de hele wereld, onder wie Antonia Schreiter, Caitlin Yates, Hanna Ryd, Riun Jo, Wendy Owusu en Wolter Pot en Woo Jin Joo. Daarnaast gaan zij live aan de slag in het Fashion Atelier en Circular Lab van NOoF. Zo worden bezoekers van DDW meegenomen in het design- en maakproces dat ten grondslag ligt aan mode.

Locatie: Torenallee 22-06, Strijp S

Entree: 2 euro of gratis met DDW Ticket

Beeld: Re-FREAM Second Skins. Credits: Concept, design, project lead: Malou Beemer. Video production & edit: Helo Productions. Photographer & visual artist: Patrick Klein Meuleman. Hair and Make-up: Esther de Graaff. Model: Danielle Kroon.

Innovatieve mode: wat dragen we in de toekomst?

Hoe het begrip ‘fashion tech’ zich heeft ontwikkeld sinds de coronacrisis, is te zien in een groepsexpositie van Fashion Tech Farm. Wat dragen we over een paar jaar? En hoe wordt dit geproduceerd? Organisator en samensteller is Marina Toeters. Als onderzoeker en ontwerper ontwikkelt zij innovatieve concepten op het gebied van modetechnologie. Ze selecteerde zo’n dertig projecten van uitlopende ontwerpers. Zo vraagt Malou Beemer van Atelier Mlou zich af: hoe is het mogelijk dat we in een wereld die steeds ‘smarter’ wordt, ons nog steeds omringen met passieve en vervuilende kleding? Voor haar project Second Skin, een samenwerking, met het Europese interdisciplinaire platform Re-FREAM, onderzocht ze hoe kledingstukken zich kunnen aanpassen aan onze behoeften – en ons hierdoor kunnen versterken op praktisch en sociaal gebied. “Hoe waanzinnig zou het zijn als we de kleuren, structuren, dessins en eigenschappen van onze kleding kunnen veranderen? En als we hiervoor bovendien niet steeds nieuwe producten nodig zouden hebben, maar het product zélf kunnen aanpassen?” aldus de ontwerper. “Hierdoor krijgen we een nieuwe band met onze kledingstukken waardoor we er een intieme en langdurige relatie mee kunnen opbouwen.”

De expositie vindt plaats in de functionerende werkruimte van de Fashion Tech Farm. Zo kunnen bezoekers ervaren hoe Fashion Tech Farm zich bezighoudt met het innoveren van mode en hoe textiel en techniek samengaan.

Locatie: Zeelsterstraat 80, Plan-B area

Entree: gratis

Beeld: 'Lenticular Weave' van Antoine Peters

Textiel met optische illusie van Antoine Peters

Ontwerper Antoine Peters presenteert tijdens DDW zijn nieuwe project ‘Lenticular Weave’. Jaren geleden raakte hij onder de indruk van de magie van lenticulair drukwerk: drukwerk dat de illusie geeft van diepte, beweging of een compleet ander beeld creëert wanneer het vanuit verschillende hoeken wordt bekeken. Sindsdien droomt hij ervan dit te vertalen naar textiel. Wat volgde was een uitgebreid onderzoek en een reeks ‘lenticulaire jurken’. Voor zijn nieuwste project werkte hij samen met EE Exclusives, een producent van jacquard geweven stoffen. Het resultaat is een innovatief weefsel met een kubistisch gezicht, dat verandert wanneer het vanuit verschillende hoeken wordt bekeken. Een pijl verandert van richting. Zwart wordt een regenboog. Blij wordt verdrietig. Zo nodigt ‘Lenticular Weave’ – een kleurrijk 3D-materiaal op groot formaat – bezoekers uit om rond te lopen door de ruimte, te vertragen en langer te kijken, voorbij het eerste oordeel. Peters werkte anderhalf jaar aan de ontwikkeling van het textiel. De ontwerper gelooft dat het materiaal potentie heeft voor uiteenlopende toepassingen, van akoestische muren tot kleding en objecten. Filmmaker Ezra Bijleveld legde het proces van schets tot weefsel vast; een twee minuten durende film toont de optische illusies in beweging.

Locatie: Microlab Hall, Strijp-S

Entree: DDW ticket

Beeld: 'Social (Distancing) Fabric' van Karim Adduchi

Borduren als lockdowntherapie met Karim Adduchi

Social (Distancing) Fabric is een collectief borduurproject van ontwerper Karim Adduchi. Het idee voor dit project ontstond tijdens de eerste lockdown. Opgesloten in zijn studio in het Wow-gebouw in Bos en Lommer, bedacht hij iets om invulling te geven aan het eentonige dagritme. Hij besloot borduurpakketten samen te stellen met daarin stof, een zelfgemaakte tekening en naald en draad. Deze pakketten stuurde hij op naar geïsoleerde ‘lotgenoten’ met de vraag het borduursel thuis uit te voeren en terug te sturen, met een verhaal over hun ervaring met (en het borduren tijdens) de lockdown. De oude handwerktechniek bleek een therapeutische werking te hebben: Adduchi ontving honderden werken, voorzien van prachtige handgeschreven brieven met persoonlijke verhalen over eenzaamheid. Die werken werden aan elkaar genaaid tot een gezamenlijk kunstwerk van 32 bij 1,5 meter. De helft van de geborduurde inzendingen kwam uit Nederland, de rest uit Europa, Algerije, Marokko, Amerika, Dubai, China en Iran, blijkt uit een interview met Adduchi in Het Parool.

Locatie: Kastanjelaan 400, Microlab Hall, Strijp-S

Entree: DDW ticket

Beelden: 'Why Colours Matter' van Anne-Marie Sust

Printen met inkt op basis van microalgen

Aandacht voor duurzaamheid is er ook volop tijdens DDW. Neem bijvoorbeeld het project ‘Why Colours Matter’ van Anne-Marie Sust, in 2021 afgestudeerd met een MA in fashion design. “Achter elke nieuwe trendkleur gaat een verfproces schuil dat vaak schadelijk is voor het milieu”, stelt de jonge modeontwerper die zich al vijf jaar bezighoudt met duurzaam design en innovatief materiaalonderzoek. Een interdisciplinaire samenwerking tussen design en natuurwetenschappen resulteerde in innovatieve microalgen-inkten voor het bedrukken van textiel. Het doel van het werk is volgens Sust om ‘de toeschouwer bewust te maken van de tijdelijke en duurzame aard van kleding’ – de prints lossen namelijk op wanneer ze in contact komen met licht. “Het is aan de drager om te beslissen hoe om te gaan met de ‘levende’ microalgenprints. Op deze manier worden organische processen en hun tijdelijke aard verheven tot het niveau van esthetiek.”

Locatie: Yksi Expo, Strijp-S

Entree: gratis

Beeld: 'Uniform Expressions' van Hanne van Beers en Max Claassen

Van uniform patroon naar gepersonaliseerd item

Veelbelovend is ook het project ‘Uniformal Expressions van Hanne van Beers en Max Claassen, derdejaarsstudenten Product Design aan Artez Hogeschool voor de Kunsten in Haarlem. Geïnspireerd op oude technieken en Nederlands cultureel erfgoed (uit Staphorst) ontwikkelden ze een universeel basispatroon dat is aan te passen tot een gepersonaliseerd item – en terug. Het bestaat uit een top en broek die iedereen past. Met behulp van spelden en een geprint raster kan de kleding worden gevormd naar de persoonlijkheid en het postuur van de drager. Dat wil zeggen: je kunt de items naar eigen smaak plooien, vouwen en draperen. Het idee erachter is dat de kledingstukken hierdoor tijdloos zijn en langer meegaan, zonder de mogelijkheid te verliezen om er karakter en individualiteit aan toe te voegen, en om mee te gaan met de laatste trends. Het concept voor ‘Uniformal Expressions’ werd ontwikkeld tijdens het project C-DUTCH (Circular-Design), op initiatief van onderzoeksgroep Tactical Design in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

Locatie: Klokgebouw, Strijp-S

Entree: gratis

Dutch Design Week vindt plaats van 16 t/m 24 oktober en is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur.