Jacquemus: Tentoonstelling in Collège des Bernardins in oktober

Modeontwerper Simon Porte Jacquemus start een nieuw artistiek project als curator en scenograaf van de tentoonstelling 'Mythes', een dialoog tussen werken uit de Oudheid en die van beeldhouwer Aristide Maillol. De tentoonstelling, gerealiseerd in samenwerking met Galerie Chenel en Galerie Dina Vierny, vindt plaats in het Collège des Bernardins in Parijs, van twintig tot vierentwintig oktober 2025.

Mode ontmoet de kunstwereld

De betrokkenheid van Simon Porte Jacquemus bij de kunstwereld is niet nieuw. De ontwerper, bekend om zijn shows op bijzondere locaties en zijn op de Provence geïnspireerde esthetiek, werd in 2024 uitgenodigd om een speciale tentoonstelling te ontwerpen rond de werken van François-Xavier Lalanne tijdens een veiling georganiseerd door Christie's in New York.

Dit nieuwe initiatief is een natuurlijke voortzetting van zijn creatieve visie. Het illustreert de vervaging van de grenzen tussen mode en kunst, een trend die steeds duidelijker zichtbaar is in de sector.

De tentoonstelling 'Mythes' wordt voortgezet in Galerie Chenel en Galerie Dina Vierny, van donderdag dertig oktober tot zaterdag twintig december.

Ander belangrijk nieuws voor Simon Porte Jacquemus: de samenwerking van de ontwerper met Veuve Clicquot, onderdeel van luxeconcern LVMH. De lancering van de door Jacquemus ontworpen champagnefles vond plaats in het Londense warenhuis Selfridges (Oxford Street) in september. Een tweede samenwerking die bijdraagt aan de versterking van het merk Jacquemus.