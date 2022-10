Jean Paul Gaultier aangeklaagd door museum Uffizi in Botticelli-ruzie

Het Uffizi-museum in Florence zei maandag het Franse modehuis Jean Paul Gaultier aan te klagen wegens "ongeoorloofd gebruik" van Botticelli's "De geboorte van Venus", het meesterwerk uit de Italiaanse renaissance. Het is geschilderd door Sandro Botticelli in het midden van de jaren 1480 en toont de naakte godin Venus die op een reuzenschelp staat en haar lendenen bedekt met haar lange blonde haar.

Gaultier gebruikte de afbeelding "op verschillende kledingstukken, waarvan het foto's publiceerde op zijn website en sociale netwerken", aldus het Italiaanse museum. Het voegde screenshots bij waarop een model te zien is dat een broek draagt met een deel van het Venus-schilderij op de achterkant gedrukt. Over de billen is het deel van het tafereel met de god Zephyr te zien, die wind blaast.

Andere items die door Gaultier worden verkocht - beroemd om zijn brutale ontwerpen - zijn onder meer een Venus-sjaal van 150 euro en een Venus-jurk van 590 euro. Gaultier heeft het schilderij "zonder toestemming" gebruikt en geen rechten betaald, aldus de Uffizi Galleries. Een brief die in april naar het luxe modehuis was gestuurd, was genegeerd, voegt het eraan toe.

Het museum eiste dat Gaultier de stukken uit de handel zou nemen of een financiële regeling zou treffen.

Het Uffizi is een van de grootste musea ter wereld en herbergt werken van enkele van de grootste schilders uit de Renaissance, van Botticelli tot Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaël, Caravaggio en Titiaan. Botticelli, die stierf in 1510, is het meest bekend om "De Geboorte van Venus" en "De Lente", die beide in het bezit zijn van het Uffizi.

Sommige musea over de hele wereld, waaronder het Art Institute of Chicago, het Metropolitan Museum of Art in New York en het Rijksmuseum in Amsterdam, hebben juist veel van hun werken vrijgegeven voor het publieke domein, wat betekent dat er geen auteursrecht meer op rust.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.