Jean Paul Gaultier deze zomer in Carré met Fashion Freak Show

De Fashion Freak Show van modeontwerper Jean Paul Gaultier komt aankomende zomer naar Nederland. De show rond de Franse ontwerper is in totaal acht keer te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Voluit heet de voorstelling ‘Fashion Freak Show - 50 jaar popcultuur door de ogen van de enfant terrible van de mode’, zo maakt concertorganisator Mojo dinsdagochtend bekend. Op de website schrijft Mojo Concerts dat het méér is dan een modeshow, het is ‘een explosieve combinatie van mode, muziek, burlesque, theater en show’. De muziek die tijdens te show te horen is – van disco tot funk en van pop tot rock, new wave en punk – werpt een historisch licht op de muzikale invloeden die Gaultier hebben geïnspireerd. Voor de show ontwierp de modeontwerper honderden nieuwe outfits die tot leven komen in een uitbundig decor.

De Fashion Freak Show ging in 2019 in première in het Parijse theater Folies Bergère. Daarna tourde de show naar Londen, Tokio en München. “Ik ben heel blij dat de Fashion Freak Show naar Amsterdam komt, de stad waar ik van hou en die ik al vele malen heb bezocht”, schrijft Jean Paul Gaultier op de website van Mojo. “Ik hoop dat je net zoveel van mijn show zult genieten als ik heb genoten van het maken ervan.”

De voorstelling is van 24 tot en met 28 juli 2024 te zien Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Tickets zijn vanaf donderdag 30 november om 10 uur verkrijgbaar in de voorverkoop.