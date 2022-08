Juwelen van Picasso of Dalì: Sotheby’s organiseert veilig met sieraden van bekende kunstenaars

Sotheby’s zal in het najaar een veilig houden die zich uitsluitend richt op sieraden van ‘de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw’, zo staat vermeldt op de website van Sotheby’s. De niche veiling, ‘Art as Jewelry as Art’, is de eerste in zijn soort en zal plaatsvinden van 24 september tot en met 4 oktober. In diezelfde periode zullen de juwelen ook te bekijken zijn bij Sotheby’s York Avenue Galleries in New York.

Sotheby’s geeft aan de veiling te organiseren als reactie op een groeiende trend op de kunstmarkt, waarbij er een focus ligt op stukken die gedragen kunnen worden. Zo waren er recentelijk museumtentoonstellingen in het Cincinnati Museum en het Musée des Arts Decoratifs in Parijs waar stukken als deze getoond werden.

In september zal daarom “een fascinerende verscheidenheid van werken van grote schilders en beeldhouwers - abstracte expressionisten, surrealisten, en minimalisten - evenals ontwerpers en architecten die de wereld in het klein hebben verkend” worden samengebracht, zo licht het internationale veilinghuis op hun website toe.

Er zullen in totaal honderdvijftig stukken worden gepresenteerd van onder andere Louise Nevelson, Alexander Calder, Salvador Dalì, Claude Lalanne, George Braque, Lucio Fontana, Afro, de beide gebroeders Pomodoro, Pol Bury, Kiki Smith, Louise Bourgeois, Picasso, Max Ernst, Ettore Sottsass, César, Arman, Jesus Raphael Soto en Man Ray.