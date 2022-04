Kijken: Dada Chapel’s Potato Vodka krijgt een flessenjuweel om van Wouters & Hendrix

De Gentse distilleerderij Dada Chapel en het Belgische sieradenmerk Wouters & Hendrix lanceerden op 31 maart een bijzondere fles - La Muse - die vanaf vandaag, 5 april, verkrijgbaar is via de Dada Chapel webshop. Deze Belgische samenwerking werd vandaag bekendgemaakt middels een persbericht.

In de distilleerderij van Dada Chapel - een oud koetshuis - wordt Potato Vodka gemaakt van Belgische biologische ‘Mona Lisa’ aardappelen, zo is te lezen in het persbericht. Het juwelenmerk Wouters & Hendrix breekt naar eigen zeggen ook graag met de traditionele regels. Het voorstel om samen te werken, kwam op het moment dat de nieuwe ‘La Fête des Bêtes’ collectie van Wouters & Hendrix in de ontwerpfase was.

Vanuit dit proces kwam de inspiratie voor ‘La Muse’. Dit juweel is speciaal ontworpen voor de fles Potato Vodka. Het is wel decoratief, maar niet voor een lichaam bedoeld, zo is te lezen in het persbericht. De ketting is gemaakt van zilver verguld met 18kt. goud. Het slotje is zilver.

Wouters & Hendrix is eerder ook bijzondere samenwerkingen aangegaan, zoals met kunstenaar Olivier Goethals, accessoireontwerpster Stéphanie D’heygere, het Belgische denimlabel Façon Jacmin en visueel kunstenaar Frederik Heyman. Dit is de eerste samenwerking waarbij een flessenjuweel ontworpen wordt.

La Muse is in een gelimiteerde oplage van 100 flessen verkrijgbaar. Ook is La Muse te zien tijdens Design Fest Gent van 22 april tot 1 mei 2022 in de distilleerderij van Dada Chapel in Gent.

Katrin Wouters en Karen Hendrix studeerden beiden in 1984 af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, afdeling edelsmeedkunst, in Antwerpen. Ze startten samen een juwelenmerk waarmee ze samen met de Antwerpse Zes in 1986 deelnamen aan de British Designer Show in Londen. Sinds 1984 ontwerpen Wouters en Hendrix twee sieradencollecties per jaar onder het label Wouters & Hendrix.

Beeld via: With love Nans

