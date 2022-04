Kijken: de tentoonstelling van Tiffany’s in de Londense Saatchi Gallery

Tiffany & Co. heeft in een persbericht bevestigd dat haar 'Vision and Virtuosity' tentoonstelling deze zomer te zien is in de Saatchi Gallery, de bekende Londense tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst.

De gratis tentoonstelling loopt van 10 juni tot 19 augustus en zal meer dan 400 objecten uit de archieven van het juwelenmerk tonen. De tentoonstelling was eerder te zien in Shanghai.

Anthony Ledru, chief executive officer van Tiffany & Co., vertelt in het persbericht: "'Vision and Virtuosity' vertelt het buitengewone verhaal van een van de oudste luxe juweliersbedrijven, aan de hand van zijn bijna 200-jarige geschiedenis van baanbrekende creativiteit, legendarisch vakmanschap en sourcing van 's werelds meest buitengewone diamanten en edelstenen." "Deze tentoonstelling geeft perfect onze jarenlange erfenis weer, die een brug slaat tussen traditie en moderniteit. We zijn verheugd om de wereld van Tiffany & Co. en onze unieke luxe juwelen stijl met Londen te delen."

Beeld via: Saatchi Gallery

De tentoonstelling markeert het 150-jarig bestaan van de juwelier in Londen en geeft een kijkje in de geschiedenis van de beroemde juwelier sinds de oprichting in New York in 1837. De tentoonstelling neemt bezoekers mee op een reis langs historische juwelenontwerpen, Tiffany's beroemde etalages en de onlangs verworven Empire Diamond van meer dan 80 karaat. Belangrijke elementen uit de populaire cultuur zoals het originele script van Breakfast at Tiffany's krijgen ook een speciale ruimte.

De tentoonstelling bestaat uit zeven hoofdstukken die thema's verkennen die centraal staan in Tiffany's merkidentiteit, erfgoed en creatieve invloed. "Vanaf het begin heeft Tiffany & Co. een unieke positie ingenomen binnen de cultuur," voegt Alexandre Arnault toe in het persbericht. "Vision and Virtuosity viert de meest bepalende momenten van het huis, toont de ongelooflijke collectie van archieven en illustreert waarom Tiffany & Co. zo'n iconisch merk is.”

Bij de tentoonstelling verschijnt ook een boek, uitgegeven door Assouline New York, geschreven door Vivienne Becker met een voorwoord van wijlen André Leon Talley. Er zal ook een cadeauwinkel zijn die een exclusieve selectie van samenwerkingen met kunstenaars en limited-release items in de kleur Tiffany Blue verkoopt. Deze samenwerkingen bestaan onder andere uit T-shirts en hoodies ontworpen door Daniel Arsham, Tiffany & Co. x Wilson American voetballen, Caran d'Ache pen en potlood sets en Bellocq thee sets.

Tickets kunnen vanaf 2 mei vooraf worden gereserveerd via de 'Vision and Virtuosity' app.

Neem alvast een kijkje in het digitale museum:

Beeld via: Saatchi Gallery

Beeld via: Saatchi Gallery