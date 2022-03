Kijken: Dior opent uniek museum gewijd aan het Franse modehuis

Op de 30 Avenue Montaigne, waar al 70 jaar lang de collecties van Dior worden geboren, heeft het Franse modehuis La Galerie Dior geopend: een museum gewijd aan het merk, verspreid over 2000 vierkante meter en 13 concept ruimtes. Dit is te lezen in het persbericht van Dior. Bezoekers krijgen een unieke weergave van de geschiedenis, het erfgoed en het DNA van het luxemerk.

Dior via Tandem

In de unieke tentoonstellingsruimtes kun je de (miniatuur)creaties van couturier en parfumeur Christian Dior bekijken, net als die van zijn zes opvolgers: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons en Maria Grazia Chiuri. Aan de hand van een scenografie die is ontworpen door tentoonstellingsontwerper Nathalie Crinière, vertelt La Galerie Dior het Parijse verhaal over haute couture, schoonheid en parfum.

Aan de hand van dertien thema's leer je meer over het historische adres: van het leven van Christian Dior tot zijn passie voor tuinen, van zijn artistieke affiniteit met grote balzalen en de bijzondere ateliers tot een rariteitenkabinet. Pietro Beccari, de CEO van Dior, begon al in mei 2018 te praten over het idee van een Dior-museum en koos daarvoor Crinière, een Dior-kenner, zo is te lezen op Fashion Network.

Je kunt deze tentoonstelling vanaf nu bezoeken.

Neem alvast een kijkje in het digitale museum:

