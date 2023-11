Kunsthal maakt ruim baan voor mode en modefotografie

De Kunsthal heeft zijn tentoonstellingsprogramma voor 2024 bekendgemaakt, met ook alvast een vooruitblik naar 2025. Modeliefhebbers worden op hun wenken bediend, want het museum besteedt de komende twee jaar veel aandacht aan mode en modefotografie.

Om te beginnen is er in de zomer van 2024 een grootschalig overzicht te zien van de wereldberoemde Amerikaanse fotograaf Richard Avedon (1923-2004). De tentoonstelling ‘Relationships’ belicht in ruim honderddertig foto’s zowel zijn baanbrekende bijdrage aan de modefotografie als zijn karakteristieke portretfotografie.

Vanaf het najaar van 2024 presenteert de Kunsthal de tentoonstelling ‘DIVA’, in samenwerking met het Victoria & Albert Museum London. De tentoonstelling onderzoekt en herdefinieert de ooit controversiële term diva – die oorspronkelijk ‘godin’ betekent – en hoe deze is omarmd in de performancecultuur. Te zien zijn ruim zestig looks en kostuumontwerpen van gevestigde modehuizen en gedragen door ‘diva’s’ als Maria Callas, Tina Turner, Shirley Bassey, Cher, Elton John, Rihanna en Billie Eilish.

In 2025 pakt de kunsthal uit met ‘Iris van Herpen. Sculpting the senses’. Een samenwerking het Musée des Arts Décoratifs in Parijs waar deze tentoonstelling vorig jaar te zien was. Aan de hand van meer dan honderd creaties wordt het universum van Van Herpen tot leven gebracht. Het is overigens niet de eerste solotentoonstelling in eigen land van Iris van Herpen. In 2012 was haar werk te zien in het Centraal Museum in een jaar later presenteerde het Groninger Museum een overzichtstentoonstelling van haar werk.