Kunsthal Rotterdam breekt record met Iris van Herpen: 281.033 bezoekers

De Kunsthal Rotterdam heeft met Iris van Herpen: Sculpting the Senses een historisch hoofdstuk toegevoegd aan haar tentoonstellingsgeschiedenis. Afgelopen zondag sloot de overzichtstentoonstelling van Iris van Herpen na 22 weken de deuren, met een recordaantal van 281.033 bezoekers. Opvallend is dat bijna 30 procent van hen voor het eerst de Kunsthal bezocht.

De expositie, waarin ruim honderd creaties van de Nederlandse couturier werden getoond, bevestigde niet alleen Van Herpens internationale status, maar onderstreepte ook de groeiende publieksinteresse in mode als interdisciplinair kunstveld.

Haute couture als zintuiglijke ervaring

Sculpting the Senses biedt meer dan een chronologisch overzicht. De tentoonstelling positioneert Van Herpens werk nadrukkelijk op het snijvlak van mode, kunst, wetenschap en technologie. Silhouetten die lijken te zweven tussen organische structuren en futuristische constructies benadrukken haar voortdurende zoektocht naar innovatie binnen de haute couture.

Dat het publiek dit wist te waarderen, blijkt uit het gemiddelde rapportcijfer van 9,2 in publieksonderzoek. Al in de eerste zeven weken werd de grens van 100.000 bezoekers doorbroken.

Van Rotterdam naar New York

De internationale reikwijdte van Van Herpens werk wordt verder onderstreept door de volgende halte: het Brooklyn Museum in New York, waar de tentoonstelling op 16 mei opent. De retrospectieve was eerder al te zien in Parijs en krijgt daarmee een trans-Atlantisch vervolg, passend bij de mondiale invloed van de ontwerper.