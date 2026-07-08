Kunstmuseum kondigt modetentoonstelling ‘Future Fashion’ aan voor 2027

Kunstmuseum Den Haag opent begin volgend jaar de tentoonstelling 'Future Fashion', waarin de toekomst van mode centraal staat. De expositie laat zien hoe hedendaagse ontwerpers inspelen op uitdagingen als overconsumptie, vervuiling en klimaatverandering door te experimenteren met nieuwe materialen en productiemethoden.

'Future Fashion' is een samenwerking tussen Kunstmuseum Den Haag en de Barbican in Londen en is deels gebaseerd op de expositie 'Dirty Looks' (2025), die modecurator Karen Van Godtsenhoven samenstelde voor de Barbican. Samen met modecurator Madelief Hohé van Kunstmuseum Den Haag onderzoekt zij hoe mode wordt ingezet als middel om urgentie te tonen, en welke nieuwe technieken en beelden daaruit voortkomen, zo wordt in een persbericht gedeeld.

In de mode-expositie zal werk te zien zijn van klinkende namen als Ronald van der Kemp, Duran Lantink, Sjaak Hullekes, Marine Serre, Stella McCartney en Iris van Herpen. Ook zal de tentoonstelling putten uit de modecollectie van het museum om te laten zien hoe kleding vroeger als kostbaar en duurzaam materiaal werd behandeld, met vermaakte en herstelde kledingstukken als voorbeeld van wat het museum 'slow fashion avant la lettre' noemt.

'Future Fashion' loopt van 30 januari tot en met 15 augustus 2027.

Momenteel is in het Haagse museum de modetentoonstelling Reflections on Fashion te zien, die geopend is ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het museum.