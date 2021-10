Kunstproject Furrealisme toont herkomst bont en vraagt aandacht burgerinitiatief

Zie ik echt wat ik zie? Met het kunstproject ‘Furrealisme’ op het Museumplein in Amsterdam, zet Bont voor Dieren de kijker op het verkeerde been. De tentoonstelling wordt vrijdagmiddag 15 oktober geopend door Esther Ouwehand (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) en Lauren Verster (programmamaakster). Het laat op verrassende wijze de waarheid achter bont zien.

“De bontindustrie is net zo onwerkelijk als surrealisme”, zegt Moranni te Winkel, campagneleider bij Stichting Bont voor Dieren, in een persbericht. “Zolang bont in Nederland verkocht mag worden, is het belangrijk dat we deze dieren een gezicht geven.” Na Amsterdam gaat de campagne verder het land in. Op 22 oktober is de tentoonstelling te zien in Leiden, op 30 oktober in Zwolle en op 13 november in Amersfoort.

Ruim 12.000 handtekeningen voor burgerinitiatief

Met het project wil Bont voor Dieren de bewustwording bij de consument vergroten en aandacht vragen voor het burgerinitiatief voor een importverbod op bont in Nederland. Ruim 12.000 mensen hebben (bij het verschijnen van dit artikel) deze inmiddels ondertekend. Sinds eind 2020 worden er in Nederland geen dieren meer gehouden voor hun vacht. Bont mag echter nog wel worden geïmporteerd en verkocht. Animal Rights noemt het tegenstrijdig dat we de bontproductie vanwege ethische en maatschappelijke weerstand in eigen land verbieden, terwijl de import en handel vanuit het buitenland verkregen bont, wél nog steeds is toegestaan. Ze willen dat een volledig bontvrij Nederland op de agenda van de Tweede Kamer komt.