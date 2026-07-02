Leven Giorgio Armani wordt verfilmd – Deense regisseur aan boord

Tien maanden na de dood van Giorgio Armani is een regisseur gevonden voor een biopic over het leven van de Italiaanse modeontwerper. De Deense filmmaker Bille August (77) regisseert ‘Armani: The King of Fashion’, zo melden de vakbladen ‘Hollywood Reporter’ en ‘Deadline’.

Filmproducent Andrea Iervolino (‘Ferrari’) is aan boord. “August is een regisseur met de zeldzame gave om de menselijkheid achter de grootsheid te onthullen”, aldus de producent in een verklaring. Zijn filmische werk kenmerkt zich door “elegantie, emotionele intelligentie en een opmerkelijk respect voor de levens die hij portretteert”. Over de cast is nog niets bekendgemaakt.

Stardesigner van wereldformaat

Stardesigner Giorgio Armani overleed op 4 september op 91-jarige leeftijd. Armani werkte aanvankelijk als etaleur en inkoper bij de warenhuisketen ‘La Rinascente’. Zo leerde hij in 1964 de grootmeester van de Italiaanse herenmode, Nino Cerruti, kennen. Midden jaren 70 richtte Armani met zijn levenspartner Sergio Galeotti een eigen bedrijf op: Giorgio Armani SpA. Dit was de kiemcel van een concern dat vandaag de dag vele miljarden waard is. Sinds de vroege dood van Galeotti in 1985 was het bedrijf volledig in handen van Armani.

Armani behoorde decennialang tot de belangrijkste modeontwerpers ter wereld. In Hollywood brak hij in 1980 door met het kleden van Richard Gere in ‘American Gigolo’. Op het witte doek volgden Kevin Costner (‘The Untouchables’), Tom Cruise (‘Mission Impossible’) en Leonardo DiCaprio (‘The Wolf of Wall Street’).

Bekroonde regisseur

Regisseur August werd in 1987 internationaal bekend met de verfilming van de literaire klassieker ‘Pelle de Veroveraar’. De film won onder meer de Oscar voor Beste Buitenlandse Film en de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Ook zijn film ‘De beste bedoelingen’ won de hoofdprijs in Cannes. Andere successen waren ‘The House of the Spirits’ naar de roman van Isabel Allende, de bestsellerverfilming ‘Smilla's Sense of Snow’ en ‘Goodbye Bafana’ over Nelson Mandela en zijn gevangenisbewaarder.