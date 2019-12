Londens Fashion and Textile Museum markeert 50-jarig bestaan Designers Guild

In 2020 bestaat het Britse stoffenmerk Designers Guild 50 jaar en om dat te vieren organiseert het Fashion and Textile Museum in Londen een speciale tentoonstelling.

De tentoonstelling, ‘Out of the Blue: Fifty Years of Designers Guild’ genaamd, opent op 14 februari en richt zich op de ‘unieke en creatieve benadering’ van oprichter Tricia Guild en haar inspiratie, intuïtieve ontwerpmethodes en de technieken, processen en materialen die bij het productieproces toegepast worden, aldus het museum.

Designers Guild werd in 1970 opgericht met een winkel op de King’s Road in Londen en werd snel bekend om zijn kleurrijke prints. Het merk is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigde naam in de interieurbranche en heeft geleid tot samenwerkingen met grote namen uit de mode zoals Ralph Lauren en Christian Lacroix en kunstenaars zoals Howard Hodgkin en Kaffe Fassett.

De tentoonstelling zal te zien zijn van 14 februari tot en met 14 juni 2020.

Foto via het Fashion and Textile Museum/Designers Guild