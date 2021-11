Londense Design Museum organiseert tentoonstelling met Amy Winehouse-retrospectief

Het Londense Design Museum opent op 26 november een tentoonstelling die de creativiteit en nalatenschap van de Britse muzikante Amy Winehouse viert. ‘Amy: Beyond the Stage' markeert de tiende sterfdag van de zangeres en verkent haar creatieve proces, van concept tot podium, van haar opkomst als artiest, haar muzikale invloeden, haar belangrijkste albums, maar ook het verhaal achter haar iconische ‘beehive’-kapsel en haar meest memorabele modemomenten. Dit is de eerste grote retrospectieve tentoonstelling over Winehouse en het is opgezet als een viering van de artiest die de wereld te vroeg heeft verlaten. De tentoonstelling begint bij de start van haar carrière, zodat bezoekers haar weg naar het sterrendom kunnen volgen en de zangeres persoonlijk kunnen leren kennen aan de hand van nooit eerder vertoonde voorwerpen, zoals notitieboekjes uit haar jeugd, foto's en handgeschreven songteksten.

Naast een focus op haar muzikale carrière, is er ook een blik op haar eclectische kledingstijl door middel van foto's en de originele outfits die ze droeg tijdens haar grootste optredens, van gewone kleding tot designermerken als Preen en Moschino voor de Brit Awards in 2007, maar ook looks van ontwerpers Roberto Cavalli, John Galliano en Dolce and Gabbana.

De tentoonstelling beslaat de tijdperken 'Frank' en 'Back to Black' en onderzoekt hoe Winehouse's stijl evolueerde van het loshangende haar en de retrogarderobe van de vroege jaren 2000 tot haar iconische dikke eyeliner, het ‘beehive’-kapsel en de hedendaagse look die ze droeg bij de lancering van haar tweede album. Bezoekers kunnen ook haar impact op de modewereld zien en een aantal ontwerpers ontmoeten die met de zangeres hebben samengewerkt, waaronder Fred Perry, en de cultuur achter haar favoriete accessoires ontdekken, van haar populaire 'dolly pump'-schoenen tot haarversieringen.

Begin deze maand werden nog kledingstukken van Winehouse geveild in Beverly Hills, waaronder de jurk die ze droeg tijdens haar laatste concert. De waarde van dat specifieke kledingstuk werd geschat op vijftien- tot twintigduizend euro.

Een deel van de tekst is van onze Britse correspondent Danielle-Wightman Stone en verscheen eerder op FashionUnited.UK.