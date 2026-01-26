Luxe modemannenblad GQ maakt in juni 2026 zijn Nederlandse debuut

In juni 2026 is het zover: het internationaal gerenommeerde tijdschrift GQ maakt zijn debuut in Nederland. Daarmee breidt het toonaangevende lifestylemagazine zijn internationale portfolio uit en richt zich nu voor het eerst op het Nederlandse mannenpubliek.

Geschreven door Wietse van der Veen.

GQ maakt debuut in Nederland

GQ werd in 1957 opgericht in New York en groeide uit tot een wereldwijde autoriteit op het gebied van mannenmode, cultuur en luxe. Met al een reeks succesvolle edities in onder andere de Verenigde Staten, Japan en het Verenigd Koninkrijk is nu ook ons kikkerlandje aan de beurt. De Nederlandse editie, die zal verschijnen onder de naam GQ Netherlands, wordt uitgegeven in samenwerking met Frank Publishing, een nieuw mediabedrijf onder leiding van Dionne Pool. Volgens de journalist, model en oprichter is de Nederlandse markt klaar voor een titel als GQ: een merk dat journalistieke autoriteit combineert met eigentijdse relevantie, stijl en entertainment en daarmee een duidelijke leegte in het medialandschap opvult.

GQ’s wereldwijde autoriteit op mannenmode

GQ Netherlands positioneert zich als een modern en inclusief mannenmagazine waarin stijl, inhoud en cultuur samenkomen. In het persbericht wordt benadrukt dat de titel, met een genuanceerde en vooruitkijkende blik op hedendaagse masculiniteit, is gericht op de Nederlandse lezer van nu. Internationale covers sierden eerder al invloedrijke namen zoals Timothée Chalamet, Travis Kelce en Paul Mescal. Ook het jaarlijks terugkerende Men of the Year-event geldt binnen elke GQ-markt als een toonaangevend cultureel ijkpunt.