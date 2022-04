Meer modemerken lanceren podcasts: YSL nodigt Catherine Deneuve uit en Tommy Hilfiger praat over de zwarte gemeenschap

Modemerken hebben tegenwoordig steeds vaker hun eigen podcast. Na onder andere 3.55, de Chanel podcast waarin kunstenaars en literaire grootheden aan het woord komen, en Dior talks, die feministische onderwerpen zoals de female gaze aansnijdt, zijn er nu twee nieuwe modepodcasts te beluisteren.

Tommy Hilfiger, eigendom van PVH Corp, lanceert vandaag, 20 april, een vijfdelige podcastserie die focust op de bijdragen van de zwarte cultuur- en gemeenschap aan de Amerikaanse mode.

De nieuwe podcast met de titel The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture, wordt een wekelijkse serie. Deze is ontwikkeld door het People's Place Programma van Tommy Hilfiger en is tot stand gekomen in samenwerking met The Fashion and Race Database en Audacy's Pineapple Street Studios.

In een persbericht zegt Hilfiger over de lancering: "We zijn allemaal verantwoordelijk voor het vormgeven van een toekomst die echt rechtvaardig is voor BIPOC (Black, Indigenous and People of Colour) creatievelingen. Het is ongelooflijk betekenisvol dat een aantal van de meest opmerkelijke stemmen in de modewereld zijn samengekomen om deze podcast te creëren. Het is een noodzakelijke stap om zwarte bijdragen aan het definiëren van de moderne mode en cultuur te erkennen, herkennen, delen en vieren."

The Invisible Seam wordt gepresenteerd door Kimberly Jenkins, een consultant en assistent-professor modewetenschappen aan de Ryerson University in Toronto, en zal interviews bevatten met onder andere de ontwerpers Jeffrey Banks, Romeo Hunte en April Walker. Verder zullen verschillende museumconservatoren, stylisten en oprichters van merken te gast zijn.

Het Franse modemerk Yves Saint Laurent heeft ook grote plannen op het gebied van podcasts, zo heeft het recent bekendgemaakt via sociale media. In de eerste aflevering van "Smoking Le Podcast," de nieuwe podcast van Yves Saint Laurent die afgelopen vrijdag werd gelanceerd, praat de Franse journalist Pascale Clark met de Franse actrice Catherine Deneuve, die in het verleden werd uitgeroepen tot ‘mooiste vrouw ter wereld’. De Franse actrice praat in de 33 minuten durende aflevering over haar carrière, zo is te lezen op Women’s Wear Daily en op de sociale media kanalen van Yves Saint Laurent. Andere gasten die op het programma staan: actrice Charlotte Gainsbourg, model Laetitia Casta, filmmaker Gaspar Noé en acteur Félix Maritaud.