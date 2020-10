MET Museum onthult nieuwe modetentoonstelling met virtuele rondleiding

Normaal gesproken trekt de jaarlijkse perspreview van de nieuwe modetentoonstelling van het Costume Institute honderden bezoekers naar The Metropolitan Museum of Art (MET) in New York. Nu onthulde het museum in Upper East Side de tentoonstelling, genaamd ‘About Time: Fashion and Duration’, middels een virtuele rondleiding via YouTube.

De opening van de tentoonstelling, die het 150-jarig bestaan van het museum viert, stond oorspronkelijk gepland op 4 mei, maar moest verplaatst worden vanwege de pandemie. Dat de tentoonstelling zo’n lange aanlooptijd heeft gehad is ironisch, aangezien de twee belangrijke thema’s ‘tijd’ en ‘tijdigheid’ zijn. In de video legt directeur Max Hollein uit hoe de tentoonstelling de evolutie van kleding illustreert: ‘Het biedt een kans om weer te geven hoe mode, kunst en cultuur kunnen inspireren en informeren, en ook verbanden kunnen leggen tussen culturen en tijden – begrippen die in deze onzekere tijden nieuwe urgenties aannemen.”

Beeld: The MET via YouTube