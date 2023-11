Metropolitan Museum kondigt het thema van de nieuwe tentoonstelling en het gala in voorjaar 2024 aan

De nieuwe tentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art in New York is 'Sleeping Beauties: Reawekenming Fashion.' Dat heeft The Met aangekondigd.

Onderdeel van de expositie zijn 250 items van de permanente collectie van het Costume Institute, een afdeling van het beroemde Metropolitan Museum of Art in New York.

In het persbericht zegt Max Hollein, Oostenrijks kunsthistoricus en de huidige CEO en directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York City: "De innovatieve tentoonstelling zal de grenzen van onze verbeelding verleggen en ons uitnodigen om de multisensorische facetten van een kledingstuk te ervaren, waarvan er veel verloren gaan wanneer we een museumcollectie binnengaan als een object. Sleeping Beauties zal onze betrokkenheid bij deze meesterwerken van de mode vergroten door te laten zien hoe ze voelen, bewegen, klinken, ruiken en op elkaar inwerken wanneer ze gedragen worden, wat uiteindelijk zal leiden tot een diepere waardering van de integriteit, schoonheid en artistieke schittering van de tentoongestelde werken."

Sleeping Beauties: Reawakening Fashion wordt geopend door middel van het Met Gala, op de eerste maandagavond in mei volgend jaar (6 mei 2024). Het Met Gala, ook bekend als het Met Ball, is het voornaamste evenement voor het inzamelen van fondsen voor het Costume Institute. Dit evenement vindt jaarlijks plaats sinds 1946.

De tentoonstelling is geopend voor publiek van 10 mei tot 2 september 2024.