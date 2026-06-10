Miljardair Bernard Arnault centraal in nieuwe biografie

Parijs - Van zijn jeugd in Noord-Frankrijk tot zijn aanwezigheid bij de tweede inauguratie van Donald Trump: Bernard Arnault, topman van 's werelds grootste luxegroep LVMH, is het onderwerp van een kritische biografie. Het boek, dat woensdag is gepubliceerd, is de eerste in Frankrijk in meer dan twintig jaar.

In “Bernard Arnault, son univers impitoyable” (Bernard Arnault, zijn meedogenloze wereld), uitgegeven door La Tribu, beschrijft modespecialist Audrey Millet de jeugd van deze zoon uit een welgestelde familie uit Roubaix – zijn ouders runden een bouwbedrijf – en zijn opkomst tot een van de rijkste mannen ter wereld. Zijn familiefortuin wordt door Bloomberg in juni 2026 geschat op 162 miljard Amerikaanse dollar.

De Amerikaanse president Donald Trump (rechts) en Bernard Arnault (links) in 2019. Credits: NICHOLAS KAMM / AFP

De schrijfster beschrijft zijn tijd aan de prestigieuze Franse school Polytechnique, waar de jongeman uitblonk in kansberekening, maar, afgaande op zijn cijfers, minder in algemene kennis. Het boek besteedt ook aandacht aan zijn verplichte stage bij de genieschool in Angers, waar het leger concludeerde dat hij ‘ongeschikt was voor een leidinggevende functie’.

“Wat het Franse leger destijds als tekortkomingen in leiderschap zag, werd in de managementstijl van de jaren negentig omgedoopt tot: wendbaarheid, transformationeel leiderschap en ondernemersgeest. De wereld veranderde van perspectief”, analyseert Audrey Millet.

Daarna volgden de overnames: eerst Boussac in 1984, een textielimperium dat het pareltje Christian Dior bezat. Vervolgens LVMH, destijds bestaande uit Louis Vuitton en Moët-Hennessy, na manoeuvres die leidden tot een onderzoek door de beurswaakhond.

Tientallen andere huizen werden vervolgens overgenomen om het huidige imperium van 75 bedrijven op te bouwen: Givenchy, Kenzo, Guerlain, Sephora, Pommery, en ook Les Échos en Paris Match. Sommige overnamepogingen mislukten, zoals Gucci, dat in 1999 uiteindelijk werd ingelijfd door de PPR-groep van François Pinault. Ook de poging bij Hermès mislukte, een zaak waarin LVMH een sanctie kreeg van de Franse Autoriteit Financiële Markten.

Het boek toont ook subtiel de steun die de zakenman van de staat ontving, met name bij de overname van Boussac. “De Franse staat zal de operatie volledig legaal financieren”, schrijft de schrijfster.

Begin juni meldde Le Canard enchaîné dat naasten van de miljardair druk uitoefenden op La Tribu. Deze uitgeverij is onderdeel van de groep Les Nouveaux Editeurs, waarin François-Henri Pinault, voorzitter van luxegroep Kering, via zijn holding Artémis aandelen heeft.

“Ik kan u vertellen dat de druk erg hoog was”, zei de uitgeefster van het boek, Julia Pavlowitch, tegen AFP, zonder verdere details te geven. “Dit boek is een vrije publicatie van een onafhankelijke uitgever, op geen enkele manier beïnvloed door zijn aandeelhouders (...). Het is een traditionele uitgave, zoals je die steeds minder ziet”, vervolgt de uitgeefster. LVMH, benaderd door AFP, wenste geen commentaar te geven.