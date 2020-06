Mode & Kant museum wijdt nieuwe tentoonstelling aan garderobe van de man

Het Mode & Kant Museum in Brussel focust zich de komende tentoonstelling op de garderobe van de man. Het museum noemt het in het persbericht een primeur in België.

De tentoonstelling krijgt de naam ‘Masculinities’ en zal kleding van eind achttiende eeuw tot en met 2020 behandelen. “De tentoonstelling zet de creativiteit, de inventiviteit en het talent van de hedendaagse designers in de kijker maar ze wil ook verkennen op welke manier de evolutie van de herenmode het begrip mannelijkheid zelf weerspiegelt en bevordert,” aldus het persbericht.

De tentoonstelling zet bijna honderd stukken in de spotlight waarvan tweederde uit de collectie van het museum zelf komt. De andere stukken zijn uitgeleend door Belgische en internationale musea en modehuizen. Van archetypische mannelijkheid tot gender fluïditeit en non-binaire mode: het komt allemaal naar voren tijdens ‘Masculinities’.

De tentoonstelling is te zien van 28 augustus 2020 tot en met 13 juni 2021.