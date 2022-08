ModeMuseum opent begin oktober opnieuw de deuren met twee nieuwe tentoonstellingen

Het ModeMuseum in Antwerpen (MoMu) is vanaf 8 en 9 oktober weer geopend, zo meldt het museum in een persbericht. Naast de permanente collectiepresentatie zullen twee najaars exposities te zien zijn: ‘Mirror Mirror’ en ‘Exploding Fashion’.

Het museum sloot begin dit jaar de deuren omdat er technische aanpassingen nodig waren voor de klimaatregeling in het museum. Het museum was eerder al een tijd gesloten voor een renovatie. Tijdens de laatste fase van deze renovatie werd er een technisch probleem in de klimaatinstallatie vastgesteld. Destijds werd een korte termijn oplossing uitgewerkt zodat de heropening niet in het gedrang kwam en de objecten alsnog op een verantwoorde manier getoond konden worden, maar wel vanuit het oogpunt dat er later een lange termijn oplossing zou moeten worden doorgevoerd.

De nieuwe expositie 'Mirror Mirror' gaat in op de connectie tussen mode en psychologie, waaronder bijvoorbeeld het zelfbeeld en identiteit. Via het tonen van kunst en ‘avant-garde mode’ wordt de persoonlijke beleving van het lichaam centraal gesteld. Thema’s als bodydysmorphia en het gebruik van mannelijke mannequinpoppen, cyborgs en avatars komen hierbij voorbij.

‘Exploding Fashion: Van 2D tot 3D tot 3D-animatie’ volgt een project van de Londense kunstschool Central Saint Martins, dat patroonmaken in de twintigste eeuw en de rol van de patroonsnijder hierbij onderzocht. Daarnaast worden vijf historische ontwerpen getoond van ontwerpers die volgens het MoMu ‘historische patroonsnijders’ waren. Deze stukken zijn voor de gelegenheid digitaal nieuw leven ingeblazen.

Tijdens het openingsweekend, waarin het museum van tien uur ‘s morgens tot zes uur ‘s avonds te bezoeken is, is ook de MoMu-bibliotheek geopend, zijn er gratis rondleidingen te volgen en worden er in ochtend zelfs yogalessen gefaciliteerd.