Modemuseum Parijs belicht gothic universum van Rick Owens

Parijs – Vanaf aanstaande zaterdag werpt het Palais Galliera in Parijs licht op het duistere, gothic universum van de Amerikaanse ontwerper Rick Owens. Het is de eerste retrospectieve tentoonstelling in Frankrijk van deze unieke en avant-gardistische ontwerper, een icoon van underground mode.

Het is tevens de eerste keer dat het Parijse modemuseum een tentoonstelling organiseert met behulp van daglicht, dat normaal gesproken niet bevorderlijk is voor delicate kledingstukken, aldus curator Alexandre Samson, hoofd van de hedendaagse collecties van het museum.

‘We zien het Palais Galliera terugkeren naar zijn oorspronkelijke functie: open naar de buitenwereld’, legde de expert woensdag uit aan de pers.

‘Temple of Love’ biedt alle handvatten om de oorsprong van Owens' stijl te begrijpen. Hij is een idool van de postpunkgeneratie sinds hij in 1992 zijn eigen merk oprichtte.

Zijn shows tijdens de Paris Fashion Week zijn een ontmoetingsplaats voor een trouwe schare fans die zich hullen in unisex en ultrastrakke kleding, overdreven schoudervullingen, platformlaarzen, met zwart en grijs als overheersende kleuren.

Met honderd kledingstukken, kunstobjecten en video's neemt Owens het Palais over, inclusief een zaal met zijn meest gewaagde creaties, waarvan de toegang niet wordt aanbevolen voor minderjarigen.

Het is een manier om de moeilijke start in het kleine Californische stadje Porterville te belichten.

On-Californische hobby's

Geboren in 1961, een rebelse tiener, ‘ontdekt hij drugs en alcohol, voordat zijn moeder hem overhaalt om naar Los Angeles te gaan voor schilderlessen’, aldus de curator.

Zijn moeder had hem ook enthousiast gemaakt voor naaien en patroontekenen, en Owens ontdekte al snel dat hij zich meer op zijn gemak voelde bij het ontwerpen van kleding.

Zijn hobby's hadden weinig te maken met het zonnige Californië: hij las met plezier de Franse decadente dichters, luisterde naar punkmuziek en bewonderde de androgyne look van David Bowie en Iggy Pop.

Hij ontdekte het nachtleven en zijn homoseksualiteit, maar ook de vrouw die uiteindelijk zijn echtgenote zou worden, de Française Michèle Lamy, die in Los Angeles woonde.

Zij moedigde hem aan om door te gaan met mode, nadat Owens was begonnen met patroontekenen in dienst van een bedrijf dat merkkleding namaakte.

‘Het was echt een leerproces gebaseerd op kopiëren’, legt Samson uit.

Muren bekleed met vilt

De eerste zaal is gewijd aan die beginjaren in Los Angeles. De muren zijn volledig bekleed met donkerbruin vilt, een van zijn favoriete materialen.

Zijn vader had hem enthousiast gemaakt voor Wagneriaanse muziek en sciencefictionromans. Owens zou deze inspiratiebronnen hergebruiken voor zijn monumentale shows in Parijs, waar hij soms vuurwerk gebruikte in settings zoals de grote binnenplaats van het Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris.

De tweede zaal, verlicht door de grote ramen van het Palais Galliera, biedt een blik op zijn Parijse periode, vanaf 2003, toen hij besloot zich in de Franse hoofdstad te vestigen.

Paradoxaal genoeg breidde zijn kleurenpalet zich uit toen hij zijn geboortestaat Californië verliet.

Hij speelde met bloedrood en fluorescerende tinten. Opvallend zijn zijn mohair truien vol gaten en een weelderige jurk gemaakt van de huid van de Amazone-rivierpirarucu.

Sommige van zijn ontwerpen zijn alleen voor de meest gedurfde, zoals in 2015, toen hij vrouwen in paren liet lopen, de een aan de ander hangend met harnassen.

De overzichtstentoonstelling wordt afgesloten met een exacte replica van de slaapkamer die Owens en zijn vrouw hadden in Los Angeles, omringd door boeken.

Op de gevel van het museum heeft Owens drie grote beelden bedekt met pailletten. En in de tuinen, die open zijn voor het publiek, heeft hij verschillende betonnen kunstwerken geplaatst, een illustratie van zijn voorliefde voor brutalistische architectuur.

De tentoonstelling ‘Temple of Love’ is te zien tot en met 4 januari en valt samen met de show van de ontwerper tijdens deze mannenmodeweek.