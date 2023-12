MoMu herontdekt vroege Christian Dior in archieven

Het Antwerpse Modemuseum heeft een vroeg silhouet van Christian Dior herontdekt. De creatie werd al zestien jaar in de archieven van het museum bewaard en onlangs herontdekt als een vroeg couturetopstuk van de ontwerper.

Het gaat om een avondjurk in roze, zijden organdie, die deel uitmaakt van de haute couture lente-zomercollectie 1948. Dit was de derde collectie van het Franse modehuis, schrijft MoMu in een persbericht. Dior gaf het ontwerp de naam ‘Flamant rose’. De japon werd aan MoMu geschonken door een particulier die tot in de jaren zestig een vaste klant was van Dior. Door een buitenlandse bruikleenaanvraag kwam de avondjurk opnieuw onder de aandacht van de collectiemedewerkers.

Christian Dior, lente-zomer 1948 Haute Couture Credits: Collectie Momu

Volgens het museum representeert de jurk de signatuur van Christian Dior ten voeten uit. Dior lanceerde in 1947 met zijn eerste collectie een iconisch silhouet dat teruggrijpt naar de vooroorlogse periode. Dit silhouet – een klokkende rok, smalle taille, ronde schouders en bustier met baleinen – staat nog altijd bekend als de ‘New Look’. “Tijdens mijn onderzoek detecteerde ik de typische kenmerken van Dior”, aldus Bas Verwaetermeulen, registrator-onderzoeker MoMu, in het persbericht. “Het was die buitengewone ontdekking waar elke modehistoricus van droomt!”

Jurken van Dior zijn zeer exclusief: de 48 meter organdie, voor de rok alleen, was ongezien in de naoorlogse tijden van schaarste. Het leverde de ontwerper kritiek én publiciteit op, weet MoMu. Dior zocht steeds manieren om te vernieuwen. Door achteraan volume te creëren refereert de rok van de japon naar de eind negentiende-eeuwse tournure.

De avondjurk van Christian Dior is vanaf vandaag tot half mei 2024 voor bezoekers te zien in de Collectiepresentatie van MoMu. Daarna reist het topstuk door naar Nederland waar het te zien zal zijn in een tentoonstelling in Kunstmuseum Den Haag.