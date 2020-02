Museum Arnhem voegt stukken van Bas Kosters toe aan collectie

Museum Arnhem breidt zijn museumcollectie uit met stukken van modeontwerper Bas Kosters. Dat blijkt uit een bericht op de website van Museum Arnhem.

Ook voegt het museum items van sieradenontwerpers Katja Prins en Ruudt Peters en modeontwerpster Sinéad O’Dwyer toe aan zijn collectie. Van Kosters zijn items uit zijn collectie ‘Dear Sir/Madam: Hope’ aan de collectie toegevoegd, namelijk een jurk, een cape, een mini-jurk, schoenen, maskers en paraplu’s. Van Peters stelde het museum al enkele items tentoon, en nu heeft de ontwerper nog een ketting geschonken. Daarnaast wordt werk op “een overgangslijn van kunst en mode” van O’Dwyer en twee broches en een collier van Prins toegevoegd, aldus het museum.

De bovengenoemde stukken zijn verworven uit de tentoonstelling Body Control, die tot afgelopen maand te zien was in de Walburgiskerk in Arnhem. “Alle stukken vormen een waardevolle uitbreiding van de collectie,” schrijft het museum.