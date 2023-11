Museum Jan kondigt solotentoonstelling van Lisa Konno aan

Een volumineus felroze gewaad uit de collectie Nobu, geïnspireerd op haar Japanse vader. Met die imposante creatie maakte modeontwerper Lisa Konno 2021 deel uit van de succesvolle tentoonstelling ‘Op de leest van Jan Jansen - 60 jaar schoenen & Dutch Design’ in Museum Jan. In 2024 zal haar werk opnieuw te zien zijn in het museum in Amstelveen. Ditmaal betreft het een solotentoonstelling, zo meldt Museum Jan in een persbericht.

De tentoonstelling met als titel ‘The porcelain body’ heeft opnieuw een Japans tintje. Konno maakt hiervoor nieuw werk waarin ze Japans porselein combineert met textiel, zo is te lezen in het persbericht. Daarmee reflecteert de modeontwerper en kunstenares op schoonheidsidealen in zowel Japan als Nederland. Ook stelt ze vragen als: wanneer is een zoektocht naar schoonheid een bevrijdende vorm van zelfexpressie en wanneer slaat het om naar een vorm van onderdrukking? Konno onderzoekt deze ‘verwarrende grens’ door middel van een video-installatie en een serie objecten die het midden houden tussen kledingstuk en sculptuur.

In de zomer van 2022 volgde Konno een residentie in Arita (Japan). Daar leerde ze met porselein werken onder begeleiding van ambachtsspecialisten. Konno, zelf half Nederlands en half Japans, is opgegroeid en opgeleid in Nederland: ze studeerde in 2014 af aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Het onderzoek in Arita was voor haar dan ook een studie die niet alleen het materiaal besloeg maar ook haar eigen identiteit, aldus het persbericht. Konno legde daar de basis voor een nieuwe stap in haar werk en een nieuwe collectie, die te zien zal zijn tijdens haar eerste museale solotentoonstelling bij Museum Jan.