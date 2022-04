Nederlandse stylist Bonnie Langedijk lanceert nieuw mediaplatform Hurs

Nederlandse stylist Bonnie Langedijk heeft een eigen mediaplatform genaamd Hurs gelanceerd. Het platform heeft het doel de manier waarop vrouwen momenteel in de media vertegenwoordigd worden op de proef te stellen, zo vertelt Langedijk tegen FashionUnited.

Hurs zal zich bezighouden met alles van mode en kunst tot reizen en eten en zal curated product edits en een ledenclub omvatten die deelnemers in staat zal stellen ideeën uit te wisselen met vrouwen die door het platform worden belicht.

De site, die naar eigen zeggen is opgezet door vrouwen voor vrouwen, hoopt op een authentieke manier tot haar lezers te spreken via meerdere kanalen, waaronder opiniestukken en nieuwsbrieven.

In gesprek met FashionUnited zegt Langedijk: "Ik heb zo'n 2,5 jaar gespeeld met iteraties van wat Hurs nu is. Ik voelde me gefrustreerd over de manier waarop vrouwen in vrouwenmedia werden geportretteerd. Het voelde alsof de maatschappij vooruit was gegaan, maar de vrouwenmedia bleven steken in het verleden. Bovendien voelde de ruimte aan als een zee van eenvormigheid. Allemaal probeerden ze iedereen aan te spreken, in plaats van iets te bieden dat opviel."

Ze vervolgt: "De publicaties die wel een unieke invalshoek boden, hadden weinig tot geen online aanwezigheid, waardoor je niet wist waar je in de tijd tussen de nummers heen moest voor goede content. Het was me duidelijk dat er een gat in de markt was voor een nieuw mediabedrijf dat een gecureerde kijk bood op alles wat met stijl te maken had en tegelijkertijd sprak door - niet tegen - vrouwen."

In zijn manifest zegt het bedrijf dat ondanks het feit dat vrouwen steeds meer vragen om een vrouwvriendelijker ruimte, de media "het vermogen verloren" hebben om hen te dienen en alleen nog maar dezelfde weinigen bejubelen in een poging om te profiteren van advertentiebetalingen.

Zij vervolgt: "We hebben moeten leven met de inconsistente en eendimensionale manier waarop vrouwen worden toegesproken. We hebben geaccepteerd hoe we op hun pagina's zijn afgebeeld. Dat kan niet langer genoeg zijn."

Langedijk vertelt dat ze hoopt de manier waarop tot nu toe over vrouwen werd gesproken aan te vechten, en voegt daaraan toe: "De Hurs-lezeres is beeldgedreven, geïnformeerd en intelligent. Wij vertellen verhalen en stellen producten samen door de ogen van onze community, omdat zij het beste weten wat ze willen. Wij willen onze lezers niet vertellen hoe ze zich moeten kleden of wat ze moeten kopen. We delen simpelweg onze favoriete producten en verhalen van waaruit zij hun eigen beslissingen kunnen nemen."

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.